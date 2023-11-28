元老歌手李美子給K-POP後輩歌手的建議. November. 28, 2023 07:59. . 今年1~10月K-POP唱片出口額超過3000億韓元，創下了年度最高值。據關稅廳透露，在此期間，唱片出口額為2.4381.4億美元（約3183億韓元），比去年同期增加了20.3%。 從數年前開始，以橫掃美國Billboard排行榜上位圈的防彈少年團（BTS）為首，K-POP明星們壹直活躍在世界舞臺上。今年BTS成員朴智旻和田柾國登上Billboard主要單曲排行榜“Hot 100”的第壹位，TOMORROW X TOGETHER、Stray Kids、New Jeans等登上了Billboard主要專輯排行榜“Billboard 200”的冠軍寶座，K-POP明星們在世界範圍內擴大了基礎。從K-POP歌手們的活躍來看，唱片出口額創最高紀錄也許是理所當然的結果。 本月初記者采訪了今年迎來出道64周年的歌手李美子（82歲）。上個月，李美子作為大眾文化人首次獲得金冠文化勛章，是在韓國歌謠界書寫了很多歷史的人物。1959年以《十九歲的純情》出道後，64年間共發行了560多張唱片、2500多首歌曲，是國內發行唱片和歌曲最多的歌手，1990年被載入吉尼斯世界紀錄。2002年，她作為韓國歌手首次在朝鮮進行了單獨演出。出道30周年的1989年，她在不允許大眾歌手演出的世宗文化會館首次舉行了演唱會。她算是夯實了造就當今K-POP明星的歌謠界土壤的代表人物。 李美子在接受采訪期間用特有的清亮纖細的嗓音說出了作為歌手能夠長久發展的秘訣、對傳統歌謠的信念等。但是當被問到有沒有想對活躍在世界上的K-POP後輩歌手們提出建議時，她的聲音果斷地改變了。她似乎下定決心似的表示：“最近歌手們經常無法很好地傳達歌詞，真是令人惋惜。偶爾不看字幕的話，即使是韓語也聽不懂”，“雖然是悲傷的歌詞，但也有笑著唱歌的情況。”比起對K-POP的逆耳忠言，在充滿稱贊的現實面前，元老前輩口中的指責非常清新，很有說服力。 “就像最近的歌曲壹樣，把發音弄模糊，只用重點單詞用力唱歌。”這是最近JYP娛樂公司的首長歌手朴軫永在KBS綜藝節目《Golden Girls》中向正在準備女子組合項目出道的歌手仁順伊、慎孝範、朴美京、李銀美要求的內容。仁順伊在節目制作發表會上表示：“我們那時候學會了要張大嘴唱到能看到喉結的程度。但是現在有人說‘把發音弄模糊’、‘把嘴張小’等”，表達了隔世之感。” 為什麽連韓國人也聽不懂的不正確的歌詞傳達能力成為了K-POP的特征和帥氣呢？針對世界的K-POP中，歌詞只用英語或隨意發行國籍不明的模糊單詞的情況相當多。全球競爭力固然重要，但以前用流淌旋律上的歌詞安慰大眾生活的大眾歌謠所具有的原始力量也讓人十分懷念。這就是強調被華麗成果所遮掩的根本的元老歌手李美子的指責引起共鳴的原因。

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