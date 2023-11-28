時隔4年召開的韓中日部長會議，在沒有共見記者和成果文件的情況下結束. November. 28, 2023 07:59. . 韓國外交部長朴振、中國外交部長王毅和日本外相上川陽子前天在釜山時隔4年零3個月再次會面，就舉行韓中日領導人會議問題進行了協商，但除了“盡快恢復三國合作”的原則性共識外，沒有確定具體日程。每次韓中日外長會議時舉行的共同記者會和晚宴，也因王毅部長表示很忙、會議結束後踏上回國之路而未能舉行。會議最終在沒有發表聯合聲明的情況下，以三國外交部各自發表會議結果的形式結束。 此次外長會議的核心議題是恢復中斷4年的韓中日領導人會議。韓中日9月在首爾舉行的高級別會議上決定，在“相互方便的最快時期”舉行三國領導人會議。對此，韓國政府期待年內在首爾舉行中國總理李強出席的三國領導人會議，並展望明年初習近平主席訪韓，期待韓中關系得到改善。但中國在此次部長會議上始終沒有提出峰會計劃和日程。 中國的這種態度很可能是最近與美國的關系變化導致的變心。不久前，在美中競爭加劇的情況下，韓美日三國關系密切，中國以地區內合作為借口，試圖將韓日兩國從美國分離出去，但隨著以美中首腦會談為契機形成解凍氣流，出現了沒有必要急於求成的氛圍。與此同時，似乎還啟動了煽動周邊國家間競爭和反目的推拉外交。中國此次也對韓美日聯合表現出不舒服，要求“共同抵抗經濟政治化、科學技術工具化、貿易安全化”。 短期內，中國將致力於對美關系，而與韓日關系很有可能只停留在現狀管理上。目前，韓中日領導人會議已無望在年內舉行，習近平主席訪韓也難以期約何時舉行。雖然沒有必要執著於這樣的中國，但也不能袖手旁觀。朝鮮的對韓威脅和朝俄軍事合作等不穩定因素堆積如山，經濟上對華依賴度居高不下的情況下，有必要應對經濟安保的不確定性。既然中美之間形成了解凍的氛圍，韓國政府也應該加強與中國的溝通，為合作奠定基礎，擴大外交的範圍。

한국어