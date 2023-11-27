“馬斯克發表反猶太主義言論導致X損失980億韓元”. November. 27, 2023 08:17. by 金夏景記者 whatsup@donga.com. 特斯拉首席執行官（CEO•照片）埃隆•馬斯克發表支持反猶太主義陰謀論的言論後，隨著廣告商大舉離開，X（原推特）遭受了數百億韓元的損失。 24日（當地時間），美國《紐約時報》（NYT）援引最近獲得的X營業組內部文件報道說：“X的廣告主流失帶來的銷售損失最多將達到7500萬美元（約980億韓元）。”根據該文件，Airbnb、亞馬遜、可口可樂、微軟（MS）等200多家企業及機構最近正在考慮停止或中斷在X上投放廣告。這是壹份推測如果廣告商不回來，到年末為止公司可能失去的廣告收益是多少的文件。但是X在相關聲明中表示：“處於損失危險的廣告收益為1100萬美元，相關文件只是評價整體危險的內部資料。” 去年10月，馬斯克以440億美元收購推特後，X在美國的廣告收益因厭惡表現增加的爭議持續，進入今年以來減少了60%左右。馬斯克今年5月聘請NBC環球公司的全球廣告•合作夥伴代表琳達•雅卡裏諾為X的CEO，推進革新，壹度廣告商似乎也回歸。但是，繼馬斯克親自上傳支持反猶太主義陰謀論的文章後，媒體監管組織“Media Matters”指出，在X上標榜納粹主義的帖子旁邊擺放著主要企業的廣告，廣告商正在重新脫離。

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