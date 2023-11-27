朝鮮5月發射的偵察衛星上裝有日本產舊式數碼相機. November. 27, 2023 08:17. by 尹相虎記者、高道藝記者 ysh1005@donga.com,yea@donga.com. 據悉，朝鮮今年5月第壹次發射失敗後，韓國軍方打撈上來軍事偵察衛星“萬裏鏡-1號”，並發現上面安裝了日本產商用數碼相機。據悉，即使配備了放大裝置，最大分辨率也只有5米左右。朝鮮本月21日發射進入軌道的“萬裏鏡-1號”如果安裝了同級別的攝像頭，預計軍事效用性將會很微弱。偵察衛星的分辨率應達到亞米（識別長寬小於1米的物體）級別。 綜合《東亞日報》26日的采訪，朝鮮在5月31日第壹次發射失敗後，韓國軍隊在西部海域打撈的“萬裏鏡-1號”上搭載了日本N公司的商用數碼相機。機型也是幾乎停產的老式機型。分析結果顯示，最大分辨率可以識別長寬5米的物體。當時軍方曾表示“幾乎沒有軍事效用性”。據悉，韓國軍方認為，由於國際社會的制裁，朝鮮難以確保衛星的核心裝備。 朝鮮中央通訊社25日聲稱，“萬裏鏡-1號”拍攝了包括關島、夏威夷美軍基地和駐韓美軍基地在內的韓國主要城市。不過朝中社沒有公開衛星照片。分析認為，這是為了隱藏分辨率水平等偵察力量。也有觀察人士認為，俄羅斯不僅支援了火箭技術，還支援了高性能光學裝備。韓美日三國26日在韓半島附近海域舉行了遏制朝鮮核武器和導彈威脅的聯合軍演。

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