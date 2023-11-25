“黃善洪號”要越過日本和UAE，才能順利進入巴黎奧運會. November. 25, 2023 08:11. by 金正勛記者 hun@donga.com. 黃善洪主教練（照片）率領的韓國國奧隊將在明年巴黎奧運會亞洲區最終預選賽23歲以下亞洲杯上與日本、阿聯酋（UAE）、中國等難纏的對手相遇。 在23日舉行的2024年23歲以下亞洲杯分組抽簽中，韓國隊與他們壹起被分在B組。明年4月15日至5月3日在卡塔爾舉行的該大賽上，16個國家將分成4個小組進行小組賽，各小組的前兩名晉級淘汰賽，並決出最後的冠軍。前3名直接進入奧運會決賽圈，第4名則要與非洲球隊進行洲際附加賽。 對於從1988年首爾奧運會開始連續9次進入決賽圈，保持該領域世界紀錄的韓國隊來說，預選賽多少會有些艱難。日本是2016年的冠軍隊，阿聯酋隊在2014年、2016年和2020年進入了8強。中國隊在此次大賽中從未通過小組賽。 對於2020年冠軍韓國隊來說，與日本隊的快速相遇是很大的負擔。韓國隊在黃主教練的帶領下，在去年23歲以下亞洲杯8強賽上以0比3完敗於日本隊。在上個月結束的杭州亞運會決賽中，韓國隊以2比1戰勝了日本隊，但日本隊最近以5比2戰勝南美勁旅阿根廷隊，顯示出雄厚的實力。在歷屆交鋒中，韓國隊以7勝4平6負的戰績，對日本隊略占優勢。黃主教練表示：“雖然屬於比較困難的小組，多少有些困難，但我相信選手們的能力，壹定會連續10次進入奧運會決賽圈。” 另外，申臺龍主教練率領的印度尼西亞隊與東道主卡塔爾、澳大利亞、約旦隊壹起被分在A組。

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