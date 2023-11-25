制造業停滯導致的首都圈-地方工資差距. November. 25, 2023 08:09. . 據分析，2010年代中期以後，由於制造業停滯，工作崗位減少，首都圈和非首都圈的工資差距擴大。在非首都圈，隨著地區經濟的支柱制造業動搖，優質的工作崗位消失，而首都圈以工資水平高的信息通信業為中心，工作崗位增加，兩者差距隨之增大。 據韓國勞動研究院的分析，首都圈和非首都圈勞動者的平均工資差距從2015年的6.6%持續擴大到2020年的9.8%。在非首都圈，由於制造業的停滯，相對高工資的優質工作崗位減少，因此地區的服務業工作崗位也隨之減少。不僅是工資，雇傭率和增長率的差距也拉大，青年們從非首都圈流向首都圈的流出也加劇。 到2010年代為止，汽車、造船、鋼鐵等主力制造業起到了支撐地區經濟的作用。但是隨著造船業的不景氣、韓國通用汽車關閉群山工廠等，非首都圈制造業中心城市淪落為“雇傭、產業危機地區”。產業結構轉變為以首都圈為中心的知識基礎產業，地區產業基礎崩潰，地方危機加劇。 如果地方上優質工作崗位減少，人口流失加速，首都圈和地方的兩極化將進壹步深化。更何況，還有可能因地方消亡來削弱國家競爭力。韓國銀行分析說，青年們密集在首都圈的現象不僅破壞非首都圈的產業、增長潛力，也是導致整體出生率下降的原因。 韓國雖然是出口制造業強國，但競爭力卻大不如前。去年在世界市場上，半導體、機械、汽車、石油化學等出口前10大品種中有7個競爭力被削弱。制造業就業人數到上個月為止已經連續10個月倒退，創造工作崗位的能力也減弱了。為了在全球制造業競爭中生存下來，為了培養制造業，需要集結國家力量。為了讓老舊產業園區等現有制造業中心重新成為高附加值新產業的革新基地，應該給予政策支援。為了讓企業轉移到地區的制造業基地並進行投資，還需要劃時代的放松規制及稅制優惠。如果沒有制造業的恢復，就無法擺脫低增長，工作崗位和收入也難以增加。

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