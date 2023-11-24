巴黎禁止電動踏板車，SUV也開始退出城市中心. November. 24, 2023 08:22. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 法國首都巴黎市當局將從明年開始推進上調運動型多功能車（SUV）的停車費。巴黎市計劃通過居民投票，首先提高非居民的SUV和四輪驅動車輛的停車費。路透社22日報道說，巴黎市繼9月在歐洲首次全面禁止電動踏板車租賃後，實際上又在城市中心清退與輕型車和小型轎車相比燃料消費效率低、溫室氣體排放量多的SUV。 據路透社報道，巴黎市表示，隨著環境汙染和行人安全等擔憂的增大，將於明年2月就SUV的停車費上調方案進行居民投票。停車費上調對象是1.6噸以上的內燃機車輛和2噸以上的電動汽車。以現代汽車和起亞車型為例，不僅是中型SUV的聖達菲、索蘭托，途勝、獅跑等準中型SUV的空車重量也超過1.6噸。 巴黎市內公共停車場平均每小時收費5歐元（7000韓元）。巴黎副市長大衛·貝利亞爾表示：“巴黎應該減少車輛的數量和大小。” 此前，隨著共享電動踏板車大受歡迎，威脅到使用者及行人的安全，而且被放在街道上妨礙通行，巴黎市通過居民投票，在歐洲首次禁止了踏板車租賃。這是根據通過環保政策成功連任，從2014年開始領導巴黎的安·伊達爾戈市長和生態學家出身的貝利亞爾副市長的施政基調而做出的決定。 此外，巴黎市還采取了限制對空氣質量產生惡劣影響的老舊柴油車的工作時間通行、擴充自行車專用道路等環保政策。巴黎市政府還強調，把城市行駛限制速度降低到時速30公裏，把巴黎的14萬個停車場減少壹半，建設成公園、露臺等。

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