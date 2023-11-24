朝鮮宣布廢除“9·19南北軍事協議”……“在軍事分界線地區部署新型武器”. November. 24, 2023 08:22. by 申晋宇, 孫孝珠 niceshin@donga.com,hjson@donga.com. 朝鮮23日突然通報稱：“立即恢復根據《9·19南北軍事協議》在地面、海上、空中停止的所有軍事措施。”為應對兩天前朝鮮突然發射軍事偵察衛星，作為停止《9·19共同文件》部分效力的出招，韓國軍方在壹天後派出對朝偵察用無人機等，朝鮮則在當天再次宣布事實上全面廢除《9·19共同文件》，大幅加劇了緊張局勢。 朝鮮國防省在當天的聲明中公開表示：“將在軍事分界線地區部署更加強大的武力和新型軍事裝備。”有觀察人士認為，朝鮮直接針對韓國進行局部挑釁的可能性增大。 對此，韓國軍方當天提升朝鮮挑釁可能性較高的軍分線最前方地區的K-9自行火炮等火力待命態勢，加強了應對態勢。據悉，包括朝鮮在軍事分界線中實行自行火炮、高射炮射擊的可能性等在內，軍方檢查了多種局部挑釁的預案。 根據當天的宣布，朝鮮有可能在軍分線以北數十公裏內部署3種打擊韓國的短程導彈套裝“朝鮮版伊斯坎德爾”（KN-23）、“朝鮮版ATACS”（KN-24）、“超大型火箭炮”（KN-25）等，進行武力示威。 據悉，韓國軍方認為朝鮮在海上進行挑釁的可能性很高。即，朝鮮有可能在最近公開的核魚雷“海嘯”或戰術核攻擊潛艇“金君玉英雄艦”等水中、海上新型武器搭載常規彈頭，在東、西海域“北方界線”發動挑釁。專門報道朝鮮消息的媒體《跨越分裂》當天以衛星照片為依據報道說，捕捉到了朝鮮在新浦前海麻陽島潛艇基地部署多艘潛艇的畫面。 韓國政府和軍方決定，每當朝鮮把廢除《9·19共同文件》付諸實際行動時，就以相應的方式停止相關協議條款的效力，采取應對措施。如果朝鮮在“北方界線”附近進行海上、水中挑釁，韓國將實施部署在白翎島延坪島的K-9自行火炮實彈射擊訓練等。 國家情報院當天在國會情報委員會全體會議上就朝鮮此次發射第三次偵察衛星壹事評價說：“據掌握的情況，已經成功進入軌道。”國情院特別指出，“朝鮮運載火箭的成功可能有俄羅斯的幫助”，朝鮮向俄羅斯提供了之前失敗的前兩次偵察衛星運箭火箭的相關數據，俄羅斯再向朝鮮提供了分析結果。韓國政府壹名消息人士表示：“還捕捉到了21日發射第三次偵察衛星後俄羅斯技術人員前往朝鮮的情況。”

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