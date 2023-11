查爾斯三世朗誦尹東柱的詩……尹錫悅引用莎士比亞的詩作為回應. November. 23, 2023 07:59. by 李相憲記者、倫敦=全周永記者 dapaper@donga.com、aimhigh@donga.com. “To me, fair friend, the UnitedKingdom, you never can be old(對於我,親愛的朋友,英國,妳永遠不會老。)” 正在對英國進行國事訪問的尹錫悅總統當地時間21日在英國倫敦白金漢宮舉行的國賓晚宴上,引用莎士比亞第104首十四行詩的詩句提議幹杯。這是對英國國王查爾斯三世在晚宴上朗誦被譯成英語的尹東柱詩人的《風在吹》詩句並表示歡迎的回應。 尹錫悅在晚宴致辭中強調:“韓國和英國是為了守護自由而血脈相連的血盟同誌。1950年我們受到共產勢力的侵略、國運千鈞壹發的時候,81000多名英國士兵為了守護韓國的自由,長途跋涉來到韓國。”在被稱為國賓日程之花的國賓晚宴上,尹錫悅身穿黑色燕尾服,系著白色領結,與查爾斯三世壹起進入晚宴現場。金建熙女士身穿黑色連衣裙。 尹錫悅說:“我在學生時代和朋友們壹起狂熱於披頭士、皇後樂隊和埃爾頓·約翰,現在《哈利波特》受到了無數韓國人的喜愛。”他還說:“最近韓國的BTS、BLACKPINK受到了英國人的喜愛。” 查爾斯三世在晚宴上用韓語表示“歡迎來到英國”,氣氛非常熱烈。他說:“在韓國經歷快速變化的情況下,仍然保存自我感,這也許是已故詩人尹東柱所預言的。”他還朗誦了尹東柱詩人《風在吹》中的句子。“風壹直風,我的腳站在磐石上。江水壹直流淌,我的腳卻站在山坡上。” 查爾斯三世表示:“如果說英國有丹尼·博伊爾,那麽韓國有奉俊昊,相對於《詹姆斯·邦德》,韓國有《魷魚遊戲》。甲殼蟲的《Let It Be》有BTS的《炸藥》。”查爾斯三世用韓語致祝酒詞“為了”,韓國國歌的弦樂演奏也在晚宴上響起。 副總理兼企劃財政部長秋慶鎬、外交部長朴振、行政安全部長李祥敏等出席了晚宴。財界有三星電子會長李在镕、LG株式會社代表具光模、樂天集團會長辛東彬、韓華集團副會長金東官等出席。女子組合BLACKPINK的4名成員全部出席。

한국어