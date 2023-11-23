K-POP青年氣候活動家入選BBC“年度百大女性”. November. 23, 2023 07:59. by 李基旭記者 71wook@donga.com. “我想讓支持氣候行動的K-POP粉絲們認識到，如果增加，也可以更加接近氣候正義。” 22日，入選英國廣播公司（BBC）《年度百大女性》榜單的氣候活動家李多燕（21歲•照片）在接受東亞日報采訪時表示：“這不是我壹個人的成果，而是K-POP粉絲們所有人的成果。”這意味著要向世界展示K-POP粉絲不僅僅是“追星”（深入鉆研喜歡的東西的行為）的孩子。 在21日（當地時間）BBC公布的“年度百大女性”榜單中，李某是唯壹壹名入選的韓國人。名單中包括美國前總統奧巴馬的夫人米歇爾•奧巴馬、今年金球獎獲得者西班牙足球運動員阿蒂娜•邦馬蒂、黎巴嫩裔英國國際人權律師阿瑪爾•克魯尼等。 李某從2021年開始建立K-POP粉絲們參與的氣候行動共同平臺“K-POP4Planet”，進行了應對氣候危機的活動。BBC表示：“該團體壹直強調實物專輯廢棄物對環境的影響，引導K-POP的象征性人物轉換為數碼專輯。” 從小學開始就是K-POP粉絲的李某在成為高中生後，在報紙上讀了氣候危機報道，開始關註氣候問題。她說：“作為未來生存的罪魁禍首，我比任何人都感到氣候危機的嚴重性。”之後，在加入青少年主導的氣候運動團體“青少年氣候行動”的過程中，她見到了印度尼西亞的K-POP粉絲兼氣候運動家努魯爾•薩裏法（24歲）。李某和薩裏法想到同時進行“追星”和氣候行動的方法，最終建立了K-POP4Planet。 她們表示“死亡地球上沒有K-POP”，提出了實物專輯消費帶來的廢棄物問題。李某說：“向娛樂公司傳達了這樣的信息，結果JYP在業界首次參與‘RE100’（可再生能源使用），HYBE推出了數碼平臺專輯。” K-POP4Planet將防彈少年團（BTS）推舉為環保宣傳大使，同時指出在煤炭發電廠建設等方面持續使用化石燃料的部分大企業是“Greenwashing”（偽裝環保主義）。 李某還計劃向名牌發出自己的聲音。名牌最近接連選定BLACKPINK、NewJeans等K-POP偶像為形象大使，這可能會成為契機。李某說：“每年提高碳排放量的名牌似乎擺脫了批評的視線，所以想談談它們。”

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