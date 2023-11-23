SK Earthon首次裝船在中國生產的40萬桶原油. November. 23, 2023 07:58. by 洪錫浩記者 will@donga.com. SK Innovation的資源開發子公司SK Earthon成功將中國海上礦區生產的原油裝船出貨。 SK Earthon22日表示，位於中國南海東北部海域的17鱷03礦區內LF12-3油田從9月開始生產的原油已裝船出貨。當天裝船的原油量約為40萬桶，約為韓國國內每天石油消費量的15%。通過水上、水中軟管從浮遊式原油生產儲存設備中裝入油船。 距離中國深圳市約300公裏的17鱷03礦區是SK Earthon最早成功生產原油的地方。SK Earthon在2015年與中國海洋石油集團有限公司（CNOOC）簽訂礦權合同後，於2018年通過勘探井鉆探發現了原油。此後，經過油田評價、生產平臺建設等，從9月開始生產原油。17鱷03礦區日產量以原油生產高峰為準約為2.95萬桶。 SK Innovation副會長金俊和SK Earthon社長明成（音譯）親自訪問了原油生產及裝船現場。另外，他們還觀察原油生產平臺和浮遊式原油生產儲存設備等，檢查了事業懸案。金副會長表示：“今年是SK Innovation開始資源開發40周年”，“SK前會長崔鐘賢躍升為全球海運業者的夢想到了SK會長崔泰源這壹代取得成果，對此感到高興。” SK前會長崔鐘賢在經歷20世紀70年代的兩次石油風波後，從1983年開始參與印度尼西亞卡裏蒙礦區的股份，正式開始了石油開發事業。崔前會長當時還召見石油開發事業組，表示“今後10年每年將支援1000萬美元”，並承諾提供強有力的支援。SK Earthon在40年間在34個國家和地區進行了100多個資源開發事業。

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