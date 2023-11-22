“雖然壹個人很好，但總有人等著妳”，李棟旭通過浪漫愛情片重返大銀幕. November. 22, 2023 09:47. by 崔智善 aurinko@donga.com. “最適合我的只有我！。” 壹個人烤五花肉吃、在景福宮散步拍照、在南山塔享受夜景……“壹等論述講師”兼網絡影響力人士英浩（李棟旭飾）度過了不亞於情侶的單人休息日。他沒有在戀人身上投入時間和金錢，而是獨自住在能壹眼看到漢江的高級公寓裏，用相機、LP盤、紅酒等自己喜歡的東西填滿了空間。享受完美生活的某壹天，英浩從出版社主編賢珍（林秀晶）那裏接到寫關於首爾單身生活的書的提案，平靜的日常生活開始發生了癢癢的變化。 講述雖然喜歡壹個人，但等待分享溫暖的某人的“最近現象”的戀愛的電影《單身首爾》將於29日上映。被稱為“浪漫匠人”的演員李東旭以刻薄的單人男英浩時隔2年重返大銀幕。 21日，記者在首爾鐘路區某咖啡廳見到了李棟旭（42歲），他說：“英浩和人類李棟旭長得很像”，“我的日常生活本身就是完美的單身生活。壹個人生活非常好，很舒服。”同時，他還吐露說：“希望有人能分享我的時間和感情。” 電影講述了回顧因初戀而受傷的英浩20多歲的青澀青春期，以及之後逐漸成熟的過程。雖然是那麽討厭的初戀，但是意識到自己歪曲記憶的場面讓觀眾想起了生疏的過去。李棟旭說：“我想我20多歲的時候肯定也有過疲憊的樣子，所以產生了很多共鳴。”他笑著說，“拍電影的時候心裏軟綿綿的。總是以開放的心態等待著某個人。” 雖然李棟旭擁有好看的皮膚、修長的身形、精致的五官，被評價為最適合浪漫題材的演員，但是陰間使者（《鬼怪》•2016年）、精神病患者（《他人即地獄》•2019年）、九尾狐（《九尾狐傳》•2020年）等他以往的作品也豐富多彩。他說：“我喜歡挑戰。連續演同壹種角色，感覺就像被困在框架裏壹樣”，“下壹部浪漫愛情片應該是在3、4年後。”

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