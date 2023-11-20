“Chat GPT之父”奧爾特曼遭罷免，與董事會就AI開發速度等發生摩擦. November. 20, 2023 08:28. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 被稱為“Chat GPT之父”的Open AI首席執行官（CEO•照片）薩姆•奧爾特曼被正式解雇。也有分析認為，自1985年蘋果董事會解雇史蒂夫•喬布斯以來，在“企業最大政變”的評價中，圍繞人工智能（AI）技術開發和安全性的矛盾戲劇性地爆發。 Open AI董事會17日（當地時間）發表聲明稱：“董事會不再對他繼續領導Open AI的能力充滿信心”，“奧爾特曼在與董事會的溝通中並不始終坦誠。”據《金融時報》（FT）等媒體報道，奧爾特曼在AI安全性及技術開發速度等方面與董事會存在分歧。部分人觀測說，他推進AI相關的新創業項目產生了影響。 直到前壹天下午，奧爾特曼還參加了美國舊金山亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議CEO活動，積極展開對外活動，當天晚上接到“請出席董事會”的短信後，第二天遭到解職。據悉，Open AI的最大投資者微軟（MS）直到宣布解聘決定前幾分鐘才得到相關事實的通報。 Open AI董事會任命首席技術官（CTO）米拉•穆拉蒂為臨時CEO，立即生效。但是18日，以Open AI投資者為中心，也出現了讓奧爾特曼重回CEO位置的動向。

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