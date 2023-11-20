“壹起玩遊戲，制造回憶”，來到G-STAR展會現場的父子三人. November. 20, 2023 08:27. by 金夏景記者 whatsup@donga.com. 16日至19日在釜山海雲臺區國際會展中心舉行的國內最大的遊戲展“G-STAR 2023”上，不僅有遊戲常客10、20多歲的男性，還能看到家人、情侶等男女老少壹起享受遊戲的場景。據分析，隨著遊戲歷史變長，青少年時期喜歡玩遊戲的他們成為父母，與子女壹起玩遊戲的社會氛圍正在形成。 此次G-STAR中最引人註目的是帶著年幼子女壹起來現場的家庭。在光州帶著小學6年級和4年級的兩個兒子來到活動現場的姜某（42歲•音譯）說：“為了和兩個喜歡玩遊戲的兒子留下回憶而來”，“因為父子三人喜歡的遊戲類型不同，平時都是各自玩遊戲，但是通過G-STAR更加了解了彼此的喜好。” 和7歲的女兒壹起來觀看G-STAR的文正煥（41歲）也說：“這是結婚後第壹次訪問G-STAR”，“妻子和第二個孩子在家，平時知道爸爸喜歡玩遊戲的女兒欣然答應壹起訪問G-STAR。” 在活動現場，情侶或上班族之間訪問的情況也很多。壹起玩Smilegate RPG的遊戲《失落的方舟》時結識的崔柱賢（23歲）和金荷娜（20歲•女）情侶說：“因為覺得這是可以享受我們情侶興趣的活動，所以為了約會來到了G-STAR”，“為了體驗遊戲等1個小時也不覺得太長。”在信息技術（IT）公司任職的吳某（29歲）表示：“在IT行業，對遊戲方面也很感興趣，所以和公司的兩名同事壹起請年假從京畿龍仁趕到了釜山。”

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