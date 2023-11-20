體驗“呼叫公交車”後，國際運輸論壇人士稱之為“移動出行新範例”. November. 20, 2023 08:27. by 金在亨 monami@donga.com. 現代汽車19日表示，經濟合作與發展組織下屬的國際運輸論壇相關人士體驗了該公司需求應答交通平臺“舒客樂（Shucle）”的服務。Shucle平臺與在固定路徑上行駛的現有大眾交通不同，通過人工智能算法，綜合實時車輛位置、交通狀況、運行需求等，提供最佳路徑。 國際運輸論壇秘書長金永泰和相關人士17日在京畿道河南市體驗了以現代汽車的Shucle平臺為基礎運營的京畿道綜合交通服務“智乘”。他們與實際顧客使用的方式相同，用應用程序呼叫公交車後乘坐。現代汽車Shucle平臺在很難配置大眾交通工具的區間，還會推出共享滑板車等。 體驗當天，國際運輸論壇相關人士從河南市甘壹居民自治中心出發，前往居民上下車頻繁的甘壹洞住宅區壹帶。“智乘”用戶通過應用程序（App）輸入出發地和到達地，就可以得到公交車等大眾移動手段。 國際運輸論壇是設定並討論陸上交通、航空、海運等交通政策相關全球案件的國際機構。包括韓國在內，美國、英國、法國等66個國家作為成員國開展活動。金永泰表示：“這是在消除大眾交通死角地帶的同時提高交通效率的新移動出行的模範事例。為了在國際社會擴大消費者的選擇權及提高交通服務的包容性，將支援共享這種移動出行服務。” 京畿交通公社自2021年12月在坡州開始試運行後，目前向坡州、安山等10個市郡提供“智乘”服務。現代汽車計劃今後把Shucle平臺擴展到全球地區，正在印度尼西亞、越南等地推進實證事業。現代汽車Shucle事業室常務金秀英（音）表示：“Shucle平臺已成為改變京畿道居民日常生活的智能大眾交通解決方案。期待通過與國際運蝓論壇I合作，加強全球合作。”

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