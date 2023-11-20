韓國防長：“朝鮮最晚將在30日之前發射偵察衛星”. November. 20, 2023 08:27. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 韓國國防部長申源湜（照片）預測稱，朝鮮最晚將於本月底發射此前兩次失敗的軍事偵察衛星。韓國軍方也計劃於本月30日發射自主研發的首顆偵察衛星，有觀察人士認為，南北雙方可能會在同壹天發射偵察衛星。 申源湜19日參加KBS節目時表示：“朝鮮最快壹周內、最晚在本月30日之前進行第三次偵察衛星發射。”他還說：“韓美正在聯合觀察朝鮮的動向。正在作朝鮮在壹周左右發射的準備。”他說：“要想發射偵察衛星，必須具備發動機。據判斷，朝鮮在俄羅斯的幫助下，幾乎解決了問題。”此前，朝鮮在5月和8月兩次試射偵察衛星失敗，據推測其原因是發動機缺陷。據分析，這壹發動機問題有可能通過朝俄技術交易得到了解決。 30日是韓國利用特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克設立的宇宙探索企業太空探索技術公司的宇宙發射體“獵鷹9”發射韓軍1號偵察衛星的日子。壹些觀察人士說，朝鮮為了主張發射偵察衛星不是為了挑釁，而是像韓國壹樣和平利用宇宙，故意和韓國軍隊同壹天發射衛星。 對於朝鮮此前宣布在11日和14日實施燃燒試驗並取得成功的新型中程彈道導彈固體發動機，申源湜表示，“（據了解）朝鮮的技術已經取得了相當大的進展”，預測朝鮮不久後會進行試射。 對於朝鮮和俄羅斯的炮彈等武器交易，申源湜表示：“隨著金正恩今年訪俄，（武器交易）大幅增加。據掌握的情況，到目前為止約有3000個（裝載武器的）集裝箱運往俄羅斯。”

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