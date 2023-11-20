以強烈的世界觀為先導的女團，以復古搖滾武裝的男團. November. 20, 2023 08:27. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 11月，歌謠界的“Big Match”開始了。防彈少年團（BTS）成員田柾國、Aespa、Red Velvet等頂級歌手將陸續發行正規專輯或迷妳專輯。 特別是今年，以黑暗強烈的世界觀為先導的女子組合之間的大戰備受關註。歌手Crush等壹度活動較少的音源領域強者也將回歸，展開激烈的競爭。 年末通常是海外巡演等日程排滿的時期，但今年發表新曲的情況很多。某大型企劃公司相關人士表示：“在因紛至踏來的演唱會和頒獎典禮而分散關註度的年末，有進壹步鞏固各自粉絲群的壹面。” ●女子組合，冷酷的戰士風格 女團們與喜歡輕松聽歌的最近歌謠界的潮流截然不同。Aespa在由6首歌曲組成的新迷妳專輯《Drama》中，以快速的節奏為基礎，展現了像戰士壹樣強烈、冷酷的魅力。MV也通過有節奏、有力的舞蹈，展現了與少女感十足的之前專輯截然相反的氛圍。新迷妳專輯的預告中，以戲劇的形式講述了克服心理創傷的各成員們的故事，動作場面也令人印象深刻。經紀公司SM娛樂表示：“包含了‘所有故事都是從我開始的’充滿自信的態度。” Red Velvet時隔6年發行的正規專輯《Chill Kill》散發出殘酷陰森的氣氛。專輯共收錄了10首歌曲。同名主打歌的MV隱喻了殺害壹名男子並隱瞞事實的過程。對於MV，成員Joy說：“這是5名姐妹克服悲劇成長的故事。”男性被解釋為占有欲、壓迫、障礙物等多種含義。MV以成員們在警車前歡快地跳舞的樣子收尾，讓人覺得頗有諷刺意味。 YG娛樂的新人女子組合“Baby Monster”將於27日出道。該組合是YG繼BLACKPINK之後時隔7年推出的女子組合，由多國籍6名成員組成。YG娛樂方面表示：“將推出包含YG認同感的強烈的嘻哈歌曲。” ●各式各樣的男子組合 男子組合則展示了復古、搖滾等多種體裁。田柾國通過3日發行的個人正規專輯《Golden》聚集了全世界的人氣。 主打歌《Standing Next to You》是主打邁克爾•傑克遜的“骨盆舞”的歌曲，復古節奏令人印象深刻。田柾國說：“在復古節奏中摻雜了我自己的風格。” Stray Kids10日攜迷妳專輯《樂-STAR》回歸。正如題目壹樣，強烈的搖滾樂是其特點。他們說：“想重新展現搖滾明星應有的自由面貌。”組合Riize正通過又名“樂器系列”鞏固自己的地位。上個月27日發表的新曲《Talk Saxy》從導入部分開始反復的薩克斯管聲音很有魅力。 ●回歸的音源強者 壹度處於空白期的歌手們也在本月接連推出新專輯。歌手Crush14日時隔4年發表的正規專輯第三張專輯《wonderego》發行後，19首歌曲全部登上了Melon音源排行榜“HOT 100”。 泰研將於27日發行迷妳專輯《To. X》。《I》、《Fine》、《四季》等泰研現有的個人單曲都進入了國內音源排行榜的前幾名，因此備受期待。女子二人組Davichi15日推出了李海麗、姜敏京首次共同參與作詞作曲的歌曲《極其私密的故事》。朴春時隔1年零8個月將於22日發行新曲《I》。

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