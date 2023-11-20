阻礙新產業成長的國會議員們. November. 20, 2023 08:27. . “我們國會不都是平時自己爭鬥，最後把法案都集中起來通過嘛?壹次通過50個是家常便飯……不然的話，怎麽會被日本說成是韓國通過了那麽多的法案並來效仿呢?” 記者最近見面的壹名經濟界人士對大韓民國國會的工作方式是連連嘆息。面對明年4月的議會選舉，國會議員們只專註於拉票，讓人懷疑是否有培養與產業競爭力直接相關的革新產業的意誌。 最具代表性的是，使用切割或去除基因堿基序列的基因剪刀技術的治療劑或種子開發法案。包括英國政府當地時間16日批準使用基因剪刀技術的疾病治療方法在內，各國正在展開利用基因剪刀的生物革命，但在韓國，目前商用化本身就受阻。雖然去年7月立法提議了政府放寬對基因矯正食品有害性審查等限制的法案（轉基因生物在國家間移動等相關法律修訂案），但至今仍被擱置在國會常任委員會。 在韓國，部分市民團體把適用基因剪刀技術的作物視為轉基因食品，表示強烈反對。在最近召開的國會常任委員會上，壹名在野黨議員提出了反對轉基因食品全國行動等市民團體的反對和對增加轉基因食品的進口、擾亂生態界的憂慮等，最後以要求市民團體和環境團體都提交立場而告終。就這樣，在國會法案沈睡的時候，開發“不褐變的土豆”並得到美國農業部免除轉基因食品限制的Toolgen、把豬腎臟移植到猴子身上創下221天生存記錄的生命工學企業Optipharm等，基因剪刀企業處於手腳被束縛的狀態。 共享車輛企業可以在公營停車場確保車庫（停車場）的《停車法修訂案》，以給Socar等特定企業提供特惠為由，被擱置了1年多。美國、澳大利亞、荷蘭等各國考慮到緩解城市交通困難和抑制碳排放等公共目的，為了激活只有消費者需要時才能使用車輛的移動流媒體（mobile streaming），向共享車輛企業支援確保停車場，韓國的做法與這種全球趨勢也背道而馳。 為了培養最近急速成長的MetaBus產業，MetaBus振興法制定案也是如此。雖然相關法案被提交到國會常任委員會，但在常任委員會上，相比如何振興MetaBus產業，而是因為美國特定企業率先使用了特定小說中出現的MetaBus壹詞，提出能否將普通名詞化、法案名稱能否從英文改為虛擬融合內容產業、虛擬融合產業等，這種情況下，因為出現過虛擬貨幣投機風潮，是否會淪為投機對象等，只進行了與本質相去甚遠的討論。 最近《東亞日報》分析了146個規制改革革新法案，結果顯示只有6個法案在國會獲得通過。雖然政府高喊要打破“殺手限制”，但在屬於打破限制開始階段的國會卻動彈不得。面對明年4月的議會選舉，政界表示要把京畿道金浦市劃入首爾市、讓重建工作停滯不前的新城整備工作加快進行等，湧現了壹大堆與眼下拉攏選民選票的開發公約，兩者形成了鮮明的對比。隨著韓國經濟的低增長固定化，迫切需要放寬革新產業限制，國會不能阻礙革新產業的增長。第21屆最後壹次定期國會即將於12月9日結束，只剩下半個多月的時間了。

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