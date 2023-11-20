韓中首腦會談最終未能舉行……不能喪失改善關系的動力. November. 20, 2023 08:27. . 以在美國舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議為契機，備受關註的韓中首腦會談最終未能舉行。據悉，政府在APEC閉會前壹天還表示“正在討論中”，為之協調日程，但中國政府沒有給予答復。尹錫悅總統與中國國家主席習近平的會面只是在會場站著持續3分鐘、進行了原則性的客套話。 中國在APEC期間與美國、日本舉行了首腦會談，結果地區內主要國家中只有韓國被排除在外。中國與文萊、斐濟等國也舉行了首腦會談，但韓國不在對象國名單內。有分析認為，兩國關系改善的動力可能下降了，原本預計年底舉行的韓中日首腦會談也要被推遲。韓國政府通過三國領導人會議打開大門、明年接連舉行習主席訪韓和兩國首腦會談的計劃，也將不可避免地出現差池。 壹直持續矛盾的韓中關系隨著政府下半年開始致力於對華外交，對恢復的期待感也越來越高。加強韓美同盟和韓美日三國合作已經步入正軌，認為現在應重視中國的輿論也隨之高漲。韓國國務總理韓德洙以出席9月杭州亞運會開幕式為契機，與習近平主席進行了會談，習主席還首先表示“將認真考慮訪韓”。兩國延續高層會談、原本被看好的合作討論似乎再次平息，氛圍令人擔憂。 中國因外部有美中戰略競爭、內部要應對經濟蕭條等，外交余力有可能正在減少。但也不是因此可以把韓半島問題拋在腦後的情況。據韓國軍方觀測，朝鮮在俄羅斯的技術支援下，最晚將於本月底重新發射偵察衛星。包括確保礦物供應網在內的經濟懸案也不容忽視。 為了在這些兩國問題上取得實質性的成果，中國應該對包括中韓首腦會談在內的合作討論表現出誠意。韓國也有必要集中力量精心設計兩國都能獲得實際利益和名分的議題。預定於26日舉行的韓中日外長會議將成為尋找動力的契機。

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