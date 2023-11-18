國際貨幣基金組織上調韓國今年物價預測值3.4%至3.6%. November. 18, 2023 09:03. by 世宗=宋慧美記者、鄭瑞英記者 1am@donga.com、cero@donga.com. 國際貨幣基金組織（IMF）把韓國今年物價上漲率預測值從3.4%上調至3.6%。這是受國際油價上漲等原材料價格不確定性增大的影響。物價動蕩，加上漲價小伎倆花樣百出，韓國政府決定展開全方位的實態調查。 據企劃財政部17日透露，國際貨幣基金組織發布《2023年韓國年度磋商報告》，預測今年韓國的物價上漲率為3.6%。這比10月《世界經濟展望》中提出的3.4%提高了0.2個百分點。國際貨幣基金組織把韓國明年的物價上漲率預測值也從2.3%上調至2.4%，上調了0.1個百分點。 據分析，此次預測反映了中東地區緊張局勢加劇、國際油價暴漲等原材料價格變動性增大。企劃財政部也在17日發表的經濟動向11月號（綠皮書）中，就最近的物價趨勢評價說：“烏克蘭戰爭和中東局勢不穩定導致原材料價格變動等不確定性正在持續。”消費者物價上漲率在7月份曾下降至2.3%，上個月上升至3.8%。 國際貨幣基金組織預測，物價上漲勢頭將放緩，明年底將達到2%。2%是韓國銀行的物價穩定目標值。但國際貨幣基金組織建議，為此應維持目前的高利率基調，並遠離草率的放寬貨幣政策。 眼看物價上漲勢頭絲毫沒有減弱，韓國政府也連日出臺相關對策，展開了“與物價的戰爭”。當天，政府召開由企劃財政部第壹次官金秉煥主持的物價次官會議，表示到本月底為止，將對產品“保價減量”的“縮脹（縮水式通貨膨脹）”進行實況調查。也就是說，將調查企業是否減少了主要生活必需品的量。 政府還計劃，以公平交易委員會為中心，制定能夠更準確地告知產品單位價格的對策。其宗旨是讓消費者直觀地了解減量的小伎倆漲價行為。 實際上，從物價開始急劇上漲的去年開始，縮漲就壹直存在。東遠F&B今年將“兩班”紫菜的重量從5克降低到4.5克，金槍魚罐頭容量從100克降低到90克。OB啤酒也把每罐375毫升的CASS啤酒套裝減至370毫升。圃美多也把熱狗產品“彈力熱狗”從原來的500g減到400g，熱狗量也從原本5個減少到了4個。 當天，政府還出臺了細分品種的物價對策。染料、生絲、食品用土豆、變性澱粉等明年將繼續適用下調的關稅。對於雞蛋，在引導產地告示價格迅速反映供需條件的同時，還將制定利用聯合市場和網絡批發市場的制度改善方案。 金秉煥強調：“很多人擔心通過減量等變相漲價。這不是正直的銷售行為，會阻礙消費者的信任，因此政府也嚴肅看待。”

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