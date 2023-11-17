“新生代以遊戲顧客的身份進來”……“G-Star 2023”首日人山人海. November. 17, 2023 08:18. by 釜山=金夏景記者、池民九記者 whatsup@donga.com. 16日在釜山海雲臺區國際會展中心開幕的國內最大的遊戲展“G-Star 2023”從上午開始就擠滿了參觀者。遊戲演示區域前還設置了“預計會有120分鐘的等待時間”的牌子。共有來自42個國家及地區的共1037家公司參與的今年G-Star，準備了歷屆最大規模的3328個展位。 19日，世界最大的電子競技大賽“英雄聯盟全球冠軍賽（LOL杯）的決賽將在首爾高尺巨蛋體育場舉行。來自韓國和中國的遊戲代表隊將展開對決。在首爾和釜山兩大城市，遊戲熱潮正持續高漲。 ●歷屆最大規模的G-Star，展會現場人山人海 NCsoft時隔8年再次參加G-Star，運營參展公司中最大規模的200個展位，並公開了7款新作。特別是亂鬥型對戰動作《Battle Crush》、收集型角色扮演遊戲（RPG）《BSS》、開放世界射擊遊戲《LLL》等人氣很高。當天，NCsoft代表金澤辰突然訪問NCsoft展位，現場人潮湧動。金代表說：“新生代以遊戲顧客的身份進來，亞文化等被冷落的體裁轉變為主旋律。” Smile Gate子公司Smile Gate RPG也時隔9年打造了展示空間，展示了《失落的方舟 移動版》內容體驗區和媒體館。《失落的方舟》是去年全球最多同時在線人數達到132萬人的大型多人在線角色扮演遊戲（MMORPG）。 谷歌Play也時隔3年以“Cross（跨界）平臺”為主題準備了展示展位。谷歌Play相關人士表示：“跨越移動和PC的跨界平臺是全球遊戲市場的話題，是為了展示多種體裁的開發公司的多款跨平臺遊戲而企劃的。” 當天來到G-Star的上班族韓藝恩（28歲）表示：“聽說喜歡玩的遊戲會出移動版，所以向公司請年假後從慶北安東趕來了。” 在被稱為G-Star核心附帶活動的G-CON上，NAVER雲中心負責人河正宇（音）說明了人工智能（AI）的活用性。河中心主任表示：“從講故事的創意到任務生成、音樂作曲等多種遊戲制作領域，可以得到生成型AI的幫助。”部分演講時，可容納300多人的活動現場聚集了400多人，坐在地上的聽眾也格外引人註目。 ●“LOL杯”在即，首爾遊戲熱潮高漲 在首爾光化門廣場，從16日開始為期4天內，全球遊戲公司Riot Games也設立了LOL杯活動現場。當天，盡管天氣惡劣下著雨，但在世宗大王銅像後面設置的15米高的英雄聯盟角色“蒂莫”前，前來拍照的遊客絡繹不絕。梅賽德斯-奔馳和可口可樂等贊助LOL杯的全球企業也準備了展示館。 光化門廣場文化活動的最後壹天，也是韓國T1隊和中國WBG隊在決賽對決的19日，還將設置大屏幕進行街頭助威戰。首爾市預計決賽當天將有1.5萬多名國內外遊戲迷來到光化門廣場。包括T1在內的韓國遊戲隊伍從2011年開始在每年舉行的LOL杯上共獲得過7次冠軍。

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