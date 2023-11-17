尹錫悅接連會見蘋果首席執行官和通用汽車副總裁……美企：“將擴大韓國國內生產”. November. 17, 2023 08:18. by 張寬錫 jks@donga.com. “今後將擴大韓國國內（工廠）的生產。” 當地時間15日，在美國舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）首席執行官峰會之事的會談中，美國著名汽車企業通用汽車公司的首席副總裁希爾凡·阿明會見尹錫悅總統，並做出了上述表示。總統經濟首席秘書崔相穆表示，通用汽車方面表示：“韓國政府果斷的規制改革和制度改善，給企業活動帶來了自信。”據悉，韓國政府將采取後續措施。 全球信息通信技術（ICT）企業蘋果首席執行官蒂姆·庫克在會見尹錫悅時表示：“如果沒有韓國合作企業和韓國政府的幫助，很難登上現在的位置。”他承諾：“與韓國企業達成了1000億美元以上的交易，今後將繼續進行合作和投資。”以APEC會議為契機，尹錫悅持續開展接連會見跨國企業人士的“首席推銷員”活動，美國權威企業高層管理層在會見中承諾擴大對韓國的投資。據悉，原定當天舉行的企業招商引資申告儀式將於年內在產業通商資源部部長的出席下重新推進。 ● 庫克：“父親是韓國戰爭參戰勇士” 尹錫悅當天以APEC會議為契機，接連與通用汽車管理層、VISA董事會主席阿爾弗雷德·凱利、高通總裁克裏斯蒂亞諾·安蒙等知名企業家進行了交談。據悉，繼通用汽車高度評價韓國變化的企業環境後，VISA董事會主席也表示：“今後將為小工商業者金融使用服務數字化做出貢獻。” 據悉，特別是，庫克沒有參加APEC附帶活動之壹的“CEO峰會”，而是單獨安排了與尹錫悅見面的日程。庫克表示，“韓國對我來說具有特別的意義”，公開了父親是韓國戰爭參戰勇士的事實。據說，當庫克提到父親曾參加韓國戰爭時，韓方代表團發出了“哇”的感嘆。尹錫悅對庫克的父親參加韓國戰爭的奉獻表示感謝，並囑咐要擴大與韓國企業的合作。 尹錫悅當天在“與旅美韓裔未來壹代的對話”中表示：“正在取消海外研究者不能參與韓國政府研發的限制。為了讓活躍在世界各地的韓裔未來壹代成長為世界級研究者，無論是什麽國籍，都將給予支持。”據分析，韓國政府方案中就大幅削減研發預算的背景，說明了全面支援青年、海外研究者等改善質量、轉變方向的思路。 ● 展望與習近平見面，強調：“韓美日合作成果” 尹錫悅當地時間16日最後協調了與日本首相岸田文雄的首腦會談。關鍵是韓中會談。美中首腦會談結束後，與中國國家主席習近平的首腦會談有可能成功舉行，因此雙方的立場是保持磋商的思路直至最後。 當天尹錫悅在同胞座談會上對韓美同盟和韓美日合作賦予了深遠的意義，也有分析認為這與韓中會談有關。尹錫悅強調今年第四次訪問美國，並評價道：“韓美同盟在價值同盟的基石上建立了安保同盟、產業同盟、尖端科學技術同盟、文化同盟、信息同盟五個支柱。”他還提到了4月國事訪美後的華盛頓宣言、8月通過戴維營韓美日首腦會談共同應對全球復合危機等。 尹錫悅在APEC的CEO峰會活動主題演講中強調了貿易、投資和供應網、數碼、未來壹代等三個領域為提高區域內相互連接性的合作。他強調：“烏克蘭戰爭、以色列-哈馬斯事件、深化的技術霸權主義和資源武器化正在加速世界經濟的集團化。各成員要共享構建預警系統等供應網恢復力的經驗等，把加強供應網恢復力作為APEC的首要課題推進。”

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