日本作家市川沙央：“看了李滄東的電影《綠洲》後得到靈感”. November. 16, 2023 08:28. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “希望所有人都能想壹想，為什麽直到2023年，重癥殘疾人才首次獲得（芥川龍之介獎）。” 今年7月19日，第169屆芥川龍之介獎頒獎典禮在日本東京舉行。獲獎者市川沙央（43歲）走上講臺，這樣壹語道破。她脖子上插著器官切開軟管，坐著電動輪椅。她先天患有“肌細管性肌病癥”，臉向壹邊傾斜，腰部彎曲。但是她理直氣壯地補充道。“這部小說是我第壹次正面面對自己寫的小說。” 講述她自傳故事的中篇小說《駝子》（哈勃出版社）在日本出版後售出30萬冊，成為話題，並於上月31日在國內翻譯出版。她在15日接受《東亞日報》的書面采訪時表示：“殘疾藝術家受到關註是難得的機會。我想在鏡頭前說些挑釁的話。” 新書講述了與市川有著相同疾病的重癥殘疾人女性井澤的故事。井澤躺在狹窄房間裏的床上，用平板電腦在網上寫色情小說。井澤在社交網絡服務（SNS）上匿名寫道“如果重生，想成為高級娼婦”、“我的夢想是像普通的人間女子那樣懷個孕，再墮個胎”，表達了欲望。然後她用從父母那裏得到的財產花錢，試圖與男護工發生性關系，但最終失敗並受挫。 小說被評價為毫無保留地展現了殘疾女性的生活和欲望。小說中“為了生存而遭到破壞，作為生存時間的證據，逐漸被破壞”的文章展現了以憐憫的視線無法接近的，只有當事人才能觸及的深度。對於作品受到關註的原因，市川沙央酷酷地回答道：“因為我是重癥殘疾人，因為文學總是需要新鮮感。” 小說還大力使用了“R18”（成人小說）、“Super Darling”（女性眼中的理想型男人）等日本網絡文化和隱語，在文學上得到了新鮮的評價。她說：“我長期以來（約20年）壹直在寫快速反映時代和社會的輕小說。我想給純文學的狹小封閉的世界註入時代的氛圍。” 她說自己受到了李滄東導演（69歲）的電影《綠洲》（2002年）的影響。描寫殘疾女性的性與生活的故事成為其創作的源泉。她說：“事實上，描繪麻風病、腦癱等殘疾的藝術壹直存在。但是殘疾藝術在主流藝術界得到認可的事情並不多。”她還指出，“重度殘疾人很難接受教育並讀書。如果沒有教育或幫助讀書的環境，就不可能出現重癥殘疾人藝術家。”她補充說：“日本是殘疾人難以閱讀的紙質書籍的中心。如果電子書（e-book）和有聲讀物得到更多普及，殘疾人就可以積極參與藝術。” 最後，她幽默地說。“親愛的韓國讀者們。雖然我不能（因為殘疾）離家出走，但能通過小說與大家見面，我感到很榮幸。”

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