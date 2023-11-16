那些抗爭和挑戰的女性. November. 16, 2023 08:27. . 白發畫家坐在畫架前。壹只手拿著看似素描的紙，另壹只手拿著鉛筆，轉過身凝視著畫面外。像男人壹樣留著短發，表情輕松的畫中的女性到底是誰呢？ 這幅畫是美國畫家安娜•克魯姆基畫的《羅莎•博納爾的肖像》（1898年•照片）。博納爾是19世紀在法國作為動物畫家享有最高聲譽的畫家。克魯姆基在21歲的1880年來到巴黎學習了8年的美術，之後在波士頓作為肖像畫家活動。十年後，她又來到巴黎。這是為了畫從小就非常仰慕和尊敬的博納爾的肖像畫。博納爾在27歲時憑借描繪耕田公牛的《尼維爾內的田間勞動》在沙龍展上獲得大獎，壹躍成為畫壇明星。為了生動地畫馬或牛，博納爾親自前往屠宰場或粗糙的馬市場等，作為女性畫家，表現出了破格的行動。她在日常生活中也挑戰慣習並勇敢抗爭。剪短了頭發，穿了長褲，抽煙，愛上了女性。這些都是當時女性所忌諱的事情。 畫這幅肖像畫時，克魯姆基42歲，博納爾76歲。克魯姆基畫著尊敬的前輩畫家的肖像畫，而博納爾則成為異鄉後輩畫家的模特，彼此都產生了好感。克魯姆基沒有回到美國，而是留在了博納爾的身邊。博納爾為年輕畫家建造了工作室，作為回報，克魯姆基畫了壹幅老畫家的肖像畫。 兩位女性的友情和愛情在第二年博納爾去世後也壹直持續著。繼承博納爾的家和工作室的克魯姆基為宣傳博納爾的業績，為女性開設美術學校、建立美術館等，奉獻了壹生。43年後，她被並排葬在博納爾身邊。在女性連專業職業都很難找到的19世紀，為了成為畫家而抗爭和挑戰、相愛和聯帶的偉大女性。

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