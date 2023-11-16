說是為了新產業要全部放開……结果未能邁出第壹步的規制改革. November. 16, 2023 08:27. . 據悉，支持政府規制改革的146個革新法案中，到目前為止國會通過的法案只有6個。剩下的140個“殺手改革”法案中占80%的125個法案，至今連常任委員會都沒有通過。尹錫悅政府作為“規制改革1號”課題提出的流通產業發展法修訂案，在提出1200多天後仍被擱置在常任委員會。盡管是國務總理室單獨管理的法案，也未能加快速度。 滯留時間超過1年的法案大部分都是支持未來新產業開發的內容，處理延遲給國家帶來了巨大的損失。機器人配送或無人機快遞等無人配送事業尚未具備商用化的法律基礎，投資處於停滯狀態。基因矯正等生物技術的應用和醫用器械臨床試驗、無人駕駛汽車相關事業也因限制規定實際上原地踏步。以元宇宙產業振興法案為例，經過法案名稱定為什麽等旁枝討論後，審查已經中斷了9個月，真是令人郁悶。 被規制束縛的企業們焦急萬分。這樣下去，連測試新技術都很難，急得直跺腳。本來經濟蕭條就比預想的要長，企業的活力正在下降。由於中國等海外企業的躍進、以國家為單位的大規模投資等，尖端技術領域的全球競爭也變得更加激烈。對此，國會不僅沒有支援苦戰的產業界，連存在的枷鎖都沒有解開。 圍繞法案的詳細內容，朝野可能會存在立場差異。但是，國會要求對此進行協調、調整，並拿出結果。更何況，IT產業領域的殺手規制革新法案大部分意見並不多，因此可以加快通過速度。但是朝野兩黨卻埋頭於圍繞少數爭論法案的政治鬥爭和選票計算上，放任不管，這無異於拋棄了本應發揮的基本作用。 雖然政府表示“將解除所有可以解除的限制”，並接連召開戰略會議，但如果只是修改下位施行令的水平，在履行上存在局限性。放棄提供支持的立法工作、壹直采取不合作態度的巨大在野黨，和未能說服這樣的在野黨並努力達成妥協的執政黨都有很大的責任。法案在國會漂流時間越長，增長動力減弱和競爭力下降造成的損失就越大。如果不是想讓處於低增長十字路口的韓國經濟就這樣停滯不前，汝矣島應該立即著手處理規制法案。

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