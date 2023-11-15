夥食費暴漲後，到福祉館免費就餐的青年們……“每月能節省15萬韓元”. November. 15, 2023 07:56. by 崔元英記者、金松賢實習記者 o0@donga.com. “夥食費比去年增加了50%，壹個月拿到手就100萬韓元，生活很緊張。現在就在這裏等著吃晚飯。” 7日下午7時左右，記者來到了首爾冠嶽區青龍洞的壹個教會。冠嶽區中央社會福祉館為“1人家庭青年”提供免費晚餐，來到這裏的上班族韓某（31歲）壹邊接受炒飯和海帶湯等配餐，壹邊這樣說道。該“吃壹口再走吧”事業在每周二晚上的2個小時內，還提供三明治、咖啡、水果盒飯等可以外賣的菜單，在青年之間廣為人知。韓某笑著說：“像最近這樣的高物價時代，獨自承擔獨居生活並不容易，這給了我很大的力量。”當天來到教會的17人從20歲出頭的社會初年生到30歲中期的上班族，身份多種多樣。 ●“久違地有了聊天的機會，真好”，隱居青年也參與其中 像這樣，來到自治區福祉館等運營的飲食支援事業現場的20~30歲青年們對免費飲食無所顧忌。雖然至今為止壹直以基礎生活保障金領取者或獨居老人等困難階層為對象提供免費飲食，但對因高物價而陷入困境的青年們也表示歡迎。 據說，壹直過著悠閑隱居生活的青年也以免費飲食事業為契機外出。當天第壹次來這裏的韓某（28歲）說：“壹直呆在家裏，為了節省夥食費，鼓起勇氣來了”，“好久沒和大家聊天了，感覺很好。溫暖的氣氛很好，應該會經常來。” 也有上班族對當天菜單上的橘子感到高興。“準時下班”後來到這裏的公務員全某（28歲）說：“最近夥食費上漲，甚至到了不敢買水果吃的地步”，“能和同齡鄰居們互致問候，從中獲得了能量。” 也有支援獨居生主要使用的冷凍食品的事業。首爾市運營的恩平區首爾青年中心“分享冰箱”每月第二、第四周星期四拿來壹個方便米飯空容器，就會贈送壹份冷凍食品。住在附近的大學生金某（26歲）說：“壹次拿走5萬韓元”，“通過回收用品壹個月可以節省10萬韓元，真是太好了。” ●提供烹飪空間等青年共同體 不僅提供飲食，還有提供可以親自烹飪的食材和空間的地方。這相當於給青年們提供了自然交流的機會。位於冠嶽區落星垈洞的壹家非營利團體運營的“飯桌社團”以聚集到共享廚房壹起吃料理的方式進行。 來到這裏的安勝均（37歲）說：“壹個月10頓飯在這裏解決，好像節省了15萬韓元”，“不是每次都‘獨飯’，而是大家壹起吃飯，感覺有了堅實的保護膜。” 在不舉行飯桌社團的時間段，則被用作青年們可以做簡單的零食或休息的休息空間。8日下午，在這裏煮拉面吃的大學生鄭某（22歲）說：“我在瑞草區方背洞獨居，為了節省夥食費，我每周都會坐3、4次地鐵過來”，“本來我有憂郁癥，但是在這裏自然而然地見到人們後，性格變得開朗多了。” 專家們表示，這種飲食支援事業不僅可以提供經濟支援，還可以防止青年孤立。京畿大學社會福祉學系教授朱恩善表示：“支出負擔越大，外部活動就越困難，可能會引發孤立感”，“為了讓參與飲食事業的青年們能夠持續交流，還需要後續支援。”翰林大學社會福祉學系教授石在恩（以上人名均為音譯）表示：“通過與地區有人氣的餐廳合作或推出流行的菜單，引導青年更容易接近事業也是壹種方法”，“有必要將事業擴大到年齡相仿、環境相似的青年較多的大學街。”

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