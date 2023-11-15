感情賽跑. November. 15, 2023 07:55. . 諾貝爾文學獎獲得者、波蘭詩人維斯瓦娃•辛波絲卡在題為《憎惡》的詩中這樣問道：“憐憫，哪怕只有壹次/有最先到達過終點線嗎？”詩人想象人類擁有的感情會展開壹場田徑比賽。但是在愛情、憎惡、憐憫、猜疑、正義感、懷疑等各種感情展開的比賽中，最先通過終點線的選手已經確定。是憎惡。為什麽會這樣呢？ 要想在比賽中奪冠，必須做好準備。而且要快速、聰明、機智、勤奮。仇恨以宗教為借口，以國家為借口站在起跑線上。愛情、博愛、憐憫或正義感等感情在出發階段也屬於“還算不錯”的類型，但速度越來越慢。與憎惡相比，這種感情顯得軟弱無力。因此，“最終全速前進的只有憎惡壹個人”。雖然人們竊竊私語說憎恨是“瞎了眼”，但詩人不同意。“用狙擊手的銳眼鱷勇敢地凝視未來鱷只有憎惡。” 壹想到以宗教、國家、人種等借口和戰爭持續不斷的情況，就覺得這是壹首現實性的詩。加沙地帶的數千名兒童死亡，學校乃至醫院遭到破壞，是因為憎惡壓倒其他感情。詩人對我們說：“在我們這個時代，憎惡/如何有效地/培養和管理自己/如何輕松地越過高高的障礙物。”意思是說，不要沈浸在傷感中，要如實面對現實。詩人還問：“憐憫是否對其他感情取得過勝利？”雖然似乎過於憤世嫉俗，但如果對卷入憎惡的人類沒有惻隱之心，這是無法回答的問題。但是與詩人的診斷不同，在感情展開的比賽中，如果憐憫能先到達終點線該有多好。總有壹天。

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