第21屆國會“無法驗證”公約占30%，完成的公約只有18%. November. 15, 2023 07:55. . 第21屆國會選區議員們提出的每10項競選公約中，就有3項是過於抽象或沒有具體計劃，連驗證都無法進行的空頭“空約”。以“解決朝核問題”“使前政府失敗的政策正常化”的方式，要不是僅憑選區議員的能力無法解決的，或是確認是否實現是沒有意義的公約。在有具體內容的其他公約中，實際履行的只有18.5%。也就是說，為了獲得選票，不計較可行性、盲目做出的承諾更多。這是《東亞日報》和韓國政治學會對2020年議會選舉時238名選區議員（失去議員職務的15人除外）向中央選舉管理委員會提交的14119個公約進行全面調查的結果。 對因數十年沒有啟動而變成有礙觀瞻之物的首都圈某汙水處理廠的處理，是該選區每四年都會出現的議會選舉公約。據說，壹到選舉季節，政治家們就承諾拆除、搬遷，但最終沒有什麽變化，當地居民都已經死心了。全國20多個地方自治團體提出的引進有軌電車公約的情況也是如此。有實際進展的事業只有3、4件，剩下的與預想的便利相比，投入費用過多，因此碰壁。盡管如此，提出有軌電車公約當選的選區議員們表示，將在明年的議會選舉中再次提出相關公約。 通過向選區居民以中年津貼、青年基礎津貼、學生津貼等各種方法發放現金的善心性“預算公約”中，實現的只有44.3%。31.7%的人完全沒有獲得預算，24%的人只拿到了部分預算。由於今年中央政府的稅收不足，預計明年地方交付金將大幅減少，因此預算確保將更加困難。還有不少議員，居然提出了因為沒有數百億韓元費用、連地方自治團體都只能白紙化的建立地區體育中心、文化中心的公約，最後卻推托責任。 每次議會選舉時都會濫發這種“喊了看”公約，這不僅是因為在制定公約時不考慮可行性，而且事後也沒有像樣地進行評價。為了防止這種事情發生，發達國家各政黨制定了檢查所屬議員是否履行公約的清單，選區市民團體則評價選區議員的公約執行成績。為了避免在第22屆國會上重演漫不經心地提出公約卻置之不理的“聊天室政治”，韓國國民必須要把眼睛睜得更大。

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