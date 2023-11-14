柳鮭瀾確定成為LPGA年度新人王，韓選手第14次. November. 14, 2023 08:37. by 金正勛記者 hun@donga.com. 柳鮭瀾（22歲）確定成為美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽年度新人王。韓國選手在LPGA巡回賽上獲得新人獎是繼2019年李晶恩6（27歲）之後時隔4年。 13日，柳鮭瀾在美國佛羅裏達州貝爾艾爾的鵜鶘高爾夫俱樂部（70桿）結束的安妮卡-索倫斯坦邀請賽上，以低於標準桿12桿共268桿的成績並列位於第12位。與捧起冠軍獎杯的莉利婭•烏（美國•低於標準桿19桿共261桿）相差7桿。 在本次大賽中，增加46分新人獎積分的柳鮭瀾的總分達到893分，因此，無論16日開始舉行的賽季最後壹場比賽CME集團巡回錦標賽的成績如何，都確保了新人獎的獲獎。CME集團巡回錦標賽冠軍能獲得的新人獎積分是150分，因此在該領域排名第2位的格雷斯•金（澳大利亞•619分）註定無法超越柳鮭瀾。 柳鮭瀾說：“LPGA巡回賽新人獎是所有新人希望的獎項，很多著名選手都獲得了，因此獲得該獎的我自己感到非常自豪”，“在阿肯色州取得巡回賽出道後的首場勝利，意義重大。”據悉，柳鮭瀾自9月份登上LPGA巡回賽沃爾瑪NW阿肯色錦標賽冠軍寶座後，對獲得新人獎充滿了信心。去年，柳鮭瀾在LPGA巡回賽資格考試中獲得第壹名，首次登上美國舞臺。 柳鮭瀾是第14位獲得LPGA巡回賽新人獎的韓國選手。朴世莉在1998年成為首位獲得該獎項的韓國選手。韓國女子高爾夫從2015年開始到2019年為止，連續5年培養出LPGA巡回賽新人王，但此後壹直被中斷。2020年受新冠病毒疫情擴散的影響，沒有產生獲獎者，2020年和2021年泰國選手獲得了新人獎。 柳鮭瀾在韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽和LPGA巡回賽上均獲得新人獎，成為歷史上第三位取得該成就的選手。柳鮭瀾是2020年KLPGA巡回賽新人獎獲獎者。當年柳鮭瀾在KLPGA巡回賽濟州三多水大師賽上獲得了冠軍。2006年KLPGA巡回賽新人王申智愛在3年後的2009年獲得了LPGA巡回賽新人獎。李晶恩6在2016年獲得KLPGA巡回賽新人獎後，同樣在3年後的2019年占據了LPGA巡回賽最佳新秀的位置。

한국어