韓美：“為遏制朝鮮核武器，將利用美國三大核武力”. November. 14, 2023 08:36. by 尹相虎, 孫孝珠 ysh1005@donga.com,hjson@donga.com. 韓美為共同應對朝鮮核武器等大規模殺傷性武器而制定的“針對性遏制戰略”，時隔10年首次進行了修改。據悉，修改後的朝核遏制戰略中，具體包括了充分利用洲際導彈、戰略轟炸機、核動力戰略潛艇等美軍三大核戰鬥力等延伸威懾（核保護傘）的方案。韓國國防部高層相關人士表示：“新包含了韓美共同企劃並實施延伸威懾戰鬥力的方針等方案。” 韓國國防部長申源是和美國國防部長勞埃德·奧斯汀13日在首爾國防部舉行韓美安保磋商，並在朝核遏制戰略修訂案上簽字。韓美通過安保磋商聯合聲明表示：“修改後的《2023針對性遏制戰略》反映了為應對朝鮮核和大規模殺傷性武器攻擊，充分利用包括韓國常規能力和包括美國核能力在內所有範疇軍事能力的方針。” 2013年首次制定的針對性遏制戰略是美國與同盟國建立的唯壹的雙邊戰略文件。因為是二級軍事機密，所以沒有公開內容。據悉，如果說此前的遏制戰略包含了針對朝鮮的核威脅、即將使用核武器、實際使用核武器等不同情況預案的韓美軍事應對措施，那麽修改後的遏制戰略對不同情況預案的應對措施更加細分。 除聯合聲明外，韓美還發表了《韓美同盟國防藍圖》。這是自2019年以後時隔4年再次發布。文件中明確表示：“朝鮮是我們最根本、最緊迫的威脅”。

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