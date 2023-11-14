《魷魚遊戲》、《寄生蟲》的音樂導演帶來的旋律. November. 14, 2023 08:35. by 李智雲記者 leemail@donga.com. “能給我壹個巨大的劇場，既激動又緊張。每天早上6點起床，半天都在努力練習，下午還在考慮如何讓這個舞臺更加閃耀。” 將於下月15、16日在首爾鐘路區世宗文化會館舉行單獨演唱會《Listen》的演奏家兼作曲家鄭在日（41歲）說。他在2021年以奈飛電視劇《魷魚遊戲》的主題曲聞名全世界。這是他時隔3年再次舉行單獨演唱會。他於13日在世宗文化會館舉行的記者見面會上表示：“因為是長達2個小時的演出，所以為了不讓演出無聊，正努力準備豐富多彩的演出。” 在此次演出中，他將演奏讓其躋身明星行列的電影OST和今年發行的個人專輯《Listen》收錄曲等。他將電視劇《魷魚遊戲》和電影《寄生蟲》、《中間人》等3部作品中的音樂以串燒的形式進行編曲，並與“從小就愛上”的國樂樂器（傳統樂器）合作。合作了20多年的李雅蘭大笒演奏者和說唱藝人金律喜、四物遊戲派New誒ot作為協奏者登上舞臺，將展示3日發行的鄭氏專輯《A Prayer》的收錄曲。鄭某說：“與傳統樂器合作時，演奏更加自由、更加活躍是魅力所在。” 鄭某1999年在樂隊“Gigs”中作為貝斯手出道後，2019年作為奉俊昊導演的電影《寄生蟲》的音樂導演活躍在銀幕和舞臺上。上個月在英國倫敦巴比肯中心，他與倫敦交響樂團合作演奏結合國樂、鋼琴、管弦樂的音樂，受到了當地觀眾的歡呼。他說：“倫敦交響樂團的團員們也在觀看國樂演奏者的練習後全部起立鼓掌”，“我們的傳統音樂深處有非常廣闊的世界。”票價為8萬~15萬韓元。

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