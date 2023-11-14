在紐約“老友記公寓”內看到的K-Culture未來. November. 14, 2023 08:35. . 上月末，筆者去了位於美國紐約曼哈頓的所謂“老友記公寓”。該建築是以1994年至2004年風靡壹時的電視劇《老友記》為背景的建築。在《老友記》中飾演錢德勒•賓的演員馬修•派瑞突然死亡的消息傳出後，公寓前擠滿了前來追悼的粉絲，路燈周圍堆滿了花束和信件。 仔細觀察粉絲，發現電視劇完結後出生的10多歲少女很多，感到很神奇。在現場見到的法國遊客塞西莉亞（17歲）、羅娜（14歲）姐妹表示，最近和母親壹起觀看了通過網絡視頻服務（OTT）等重播的《老友記》，並說“好像失去了好朋友”。她們來紐約旅行的契機也是因為看了電視劇《老友記》後非常想去壹次。可以切實感受到熬過時間的文化的力量。 但是記者向這對姐妹介紹說“我來自韓國”，得到了意外的反應。 “是嗎？我們喜歡K-POP，所以正在學習韓語。妹妹先學的，我也是剛開始學。我們壹定會去首爾的。” 與年齡、國籍、人種不同的少女們談論20年前的美國電視劇的同時，還能以現在的K-POP為話題進行對話，這壹點讓人感覺超現實。在全球化正式開始的90年代，像超越美國成為世界文化標誌的《老友記》壹樣，K-Culture（韓國文化）能否持續成為世界人共享的文化現象，進行了愉快的想象。 每天都能切身感受到與十幾年前相比，在美國“韓國制造”的待遇發生了變化。幾天前，防彈少年團（BTS）成員田柾國在紐約時代廣場舉行了驚喜演唱會，這壹帶壹片混亂。部分地區電視臺還派出直升機，實時播放數千人擠滿廣場的情景。在紐約很有人氣的韓餐廳裏，“韓國匠人在安東制作的辣椒醬”等故事被用作吸引當地人的營銷方法。大部分美國人可能連安東在哪裏都不知道。美國超市“Trader Joe”紫菜包飯熱潮仍在進行中。 僅此而已嗎？紐約大都會美術館和費城美術館等5個主要城市的代表性美術館正在持續舉行展示韓國美術的展覽。上月出席在紐約舉行的K創業公司論壇的美國銀行（BoA）首席運營官（COO）麥克•周表示：“最近（我）壹表明自己是韓裔，周圍的人就會覺得‘很酷’。” 但是也能感受到冉冉升起的韓國文化的局限性。暫且不論內容多樣性問題，隨著對韓國文化的好感和期待的提高，有時會感受到批判氣流。最具代表性的是種族歧視問題。認識的印度裔美國工程師是韓劇粉絲。他說在電視劇中看過，還好奇“到底有多好吃，加班後公司的人壹起烤肉？”但是最近他透露自己已經放棄了去韓國旅行的想法。他說：“聽說膚色暗的話可能會被無視，所以不知道能不能帶孩子們去。”另壹位熟人問道：“在韓國，如果女人肥胖，就認為是問題，是真的嗎？” 當然，他們的反應也有可能是基於通過社交媒體部分人提出的偏見。但是，由於世界中的韓國文化令人自豪，我們作為世界市民也有必要關註世界。只有這樣，韓國文化成為可持續文化現象的想象才能接近現實。

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