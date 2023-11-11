“上調利率不會猶豫”……鮑威爾“鷹派發言”導致美國國債利率再次上升. November. 11, 2023 08:46. by 紐約=常駐記者金賢洙、李東勛記者 kimhs@donga.com,dhlee@donga.com. 美聯儲主席鮑威爾（照片）打開了繼續上調利率的可能性，給市場的“降息期待感”潑了冷水。由於鮑威爾的“鷹派發言”和美國國債需求惡化，韓國KOSPI（綜合股價）指數盤中跌破2400點等，全球金融市場也出現了動蕩。 鮑威爾當地時間9日在國際貨幣基金組織主辦的會議上表示：“我們致力於把物價上漲率降低到2%左右的制約性貨幣政策基調，但還不能確信已經達成了這樣的基調。”他還表示，“距離2%的物價上漲率還有很長的路要走。如果需要進壹步上調，我們不會猶豫”，暗示了進壹步緊縮的可能性。 在聯邦公開市場委員會1日凍結標準利率之後，市場期待美聯儲不僅是結束了利率上調，還能加快開始下調的政策轉換節點。似乎反映了這壹點，最近紐約股市以技術股為中心的納斯達克指數連續9個交易日上漲，美國國債利率暴跌。 但隨著鮑威爾9日表示進壹步緊縮的籌碼並沒有消失，再加上美國財政部國債投標結果確認了需求減弱，國債利率暴漲。標準普爾500指數比前壹交易日下跌0.81%，納斯達克指數比前壹交易日下跌0.94%，結束了連續上升的趨勢。10日，韓國綜合股價指數比前壹交易日下跌17.42點（0.72%），以2409.66點收盤，勉強守住了2400點大關。雖然因6日全面實施全面禁止賣空，股指飈升到2500點，但隨後4天裏下降了92.71點。繼日本日經（-0.24%）之後，香港恒生指數下跌1.5%左右，整個亞洲股市都出現了動搖。

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