“為了表達真正不分離的心而寫的”，韓江作家獲得美第奇外國文學獎. November. 11, 2023 08:46. by 趙은아 achim@donga.com. “希望大家能感受到‘不做告別的心’。這部小說講述的是真正不分離的心，以及始終不停止哀悼的人們的故事。” 小說家韓江（53歲）9日（當地時間）憑借長篇小說《不做告別》獲得法國四大文學獎之壹的美第奇（Médicis•又譯作梅迪西）外國文學獎後，在出版小說法語版的《格拉塞出版社》與韓國特派記者見面，發表了上述感想。美第奇獎與龔古爾獎、勒諾奪獎、費米娜獎壹起，被並稱為法國四大文學獎。 韓作家在2016年憑借《素食主義者》獲得布克獎5年後的2021年出版的這本書，以三位女性的視線講述了濟州4•3悲劇。她說：“我描寫了很多雪、雪花的質感、燭光、墻壁上隱隱約約的影子等輕柔的東西”，“希望大家能用感覺來感受（我）以何種方式接近事件。” 對於講述沈重歷史卻受到法國文壇的好評，韓作家表示：“講述歷史中發生的事情是對人類本性的提問”，“即使（韓國和法國）歷史背景不同，但作為人類也有共享的東西，所以我認為任何人理應都能理解。” 目前正在執筆以首爾為背景的《冬日三部曲》的韓作家表示：“對於韓國現代史，我想不要再寫了。我的小說裏有很多關於冬天的故事，現在準備的是從冬天到春天的故事”，“希望下次能講講從春天開始的故事。”韓作家還獲得了2019年第33屆仁村獎（媒體•文化部門）。

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