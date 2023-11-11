如果日本把觀音寺佛像捐贈給韓國，長久以來的孽緣將成為良緣. November. 11, 2023 08:46. . 早該還給日本的。不能壹邊要求返還被掠奪的文化遺產，壹邊獲取贓物。這是關於2012年10月韓國小偷從日本對馬島觀音寺偷走並走私到韓國的高麗時代金銅觀音菩薩坐像的故事。 上月26日，大法院最終判決該佛像的所有權歸日本寺廟所有。這距離2013年1月小偷們被捕已經過了10年零9個月。 此前，法院的判決壹直徘徊不定。2017年壹審判決政府將佛像移交給忠南瑞山浮石寺。 也就是說，原本屬於浮石寺的佛像很久以前通過盜竊或掠奪轉到了日本。觀音寺沒法拿出證明佛像取得經過的證據。很有可能是倭寇掠奪了佛像。但這只是推測而已。 今年2月出臺的二審判決推翻了壹審判決。雖然承認倭寇掠奪的情況，但缺乏制作並供奉佛像的14世紀初高麗寺廟“瑞州浮石寺”和現在的浮石寺是同壹寺廟的依據。另外，根據佛像所在地日本的民法，觀音寺從取得法人資格的1953年開始占有佛像20年以上，因此所有權歸觀音寺。從法律邏輯上看，這只是遵循了日本法，但即使遵循韓國民法，結論也是壹樣的。 大法院認為二審的部分判斷是錯誤的。附近也沒有名為浮石寺的其他寺廟，現在的浮石寺是原封不動地繼承高麗時代浮石寺的權利主體。但是，僅憑非法運出的可能性，日本觀音寺的所有權並不能被否定。 雖然經過了長時間的訴訟，但這只是單純的事情。記者比任何人都希望被掠奪或擅自運往國外的文化遺產能回到祖國原地。但是，即使看起來像是被強制搶走的東西，也不能將再次偷來的東西正當化。 希望佛像能回到原位的歷史悠久的寺院浮石寺及其信徒們的立場也可以理解。但是如果不歸還佛像，將其供奉在浮石寺，那麽就將很難摘下“（被掠奪後）偷來的佛像”的標簽。 目前保管在國立文化遺產研究院的佛像，今後政府將協商返還程序等。 我想向日本觀音寺方面提議“把佛像捐贈給韓國”。並不是不知道希望返還數百年來壹直作為信仰對象供奉的佛像的話聽起來會是什麽樣。隨著訴訟持續時間長，感情疙瘩會慢慢堆積。 但是，如果把長久的孽緣變成今天的良緣，佛祖應該也會高興吧。當初佛像傳到日本似乎是個孽緣。韓國盜賊的盜竊又釀成了另壹個惡緣。因佛像爭議，日本對馬的朝鮮通信使活動或韓日共同文化遺產展示等也出現了差池。如果觀音寺能成為韓日友誼的引水，韓國人也會大有感觸吧。 希望日本政府也出面。1965年簽訂《韓日文化遺產協定》時，日本政府曾表示：“將日本所在的韓國文化遺產捐贈給韓國，將對兩國的文化合作做出貢獻，並予以鼓勵。”相信不幸的歷史也可以轉化為今天的善意。

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