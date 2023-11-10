美以攻擊敘利亞境內與伊朗有關聯的軍事設施……內塔尼亞胡就與哈馬斯談判傳聞表示“謠言不可信”. November. 10, 2023 08:10. by 開羅=金基潤 常駐記者 pep@donga.com. 美國和以色列空襲了得到伊朗支援的敘利亞武裝團體的軍事設施。隨著加沙地帶的巷戰擴大，戰爭出現長期化的征兆，此舉是為了事先切斷與伊朗有關聯的武裝團體的軍事威脅。 據路透社等媒體8日（當地時間）報道，美國國防部長勞埃德•奧斯汀通過聲明表示：“攻擊了敘利亞境內伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）和相關團體使用的軍事設施”，“這是為了應對最近駐伊拉克和敘利亞美軍連續遭受襲擊。”美軍在此次襲擊中出動2架F-15戰鬥機，打擊了武裝團體的武器庫。 美國國防部負責中東事務的助理國務卿戴娜•斯特魯當天出席眾議院外交委員會時表示：“上月17日，在伊拉克和敘利亞的美軍基地首次遭到攻擊後，針對美軍的襲擊次數多達41次。” 這是美軍自上月27日以來第二次攻擊與伊朗有關聯的武裝團體相關設施。美聯社（AP）報道說，如果說第壹次攻擊時，是遭到武裝團體的無人機、導彈攻擊後，對相關設施進行報復空襲的性質，那麽此次攻擊的目的則是削弱武裝勢力的軍事力量。 以色列也在同壹天空襲了敘利亞首都大馬士革附近的黎巴嫩武裝團體真主黨設施。據法新社報道，敘利亞內戰監測組織敘利亞人權觀察站表示：“以色列打擊真主黨據點，導致3名親伊朗武裝團體戰鬥人員死亡。”以色列軍隊當天還空襲了敘利亞南部的雷達基地。 進入加沙地帶展開巷戰的以色列軍方發言人丹尼爾•哈加裏當天在記者會上表示：“正在切斷與平民居住地相鄰的地道。地面戰爭開始後，摧毀了130多個地道。”他還主張，“哈馬斯在加沙地帶失去控制權，5萬名加沙地區居民向南方避難。” 據悉，美國等國家和哈馬斯在卡塔爾的斡旋下，正在進行暫時中斷交戰及釋放人質的協商。據半島電視臺報道，被緊急派往中東的美國中央情報局（CIA）局長威廉•伯恩斯經由以色列來到了卡塔爾。據悉，以軍以在三天內停止對加沙地帶的攻擊為條件，討論哈馬斯釋放包括6名美國人在內的12名人質的方案。伯恩斯局長大部分外交官經歷都是在中東度過的，與相關地區的領導人關系很好。但是，以色列總理本雅明•內塔尼亞胡當天再次確認了現有方針，稱“把毫無根據的謠言放壹邊”，“如果不釋放全部人質，就不會停戰” 。

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