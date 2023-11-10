有空座也害怕有臭蟲……乘地鐵不敢坐位子. November. 10, 2023 08:10. by 鄭瑞英記者、鄭順九記者 cero@donga.com,soon9@donga.com. 家庭主婦柳某（47歲）最近在地鐵裏看到有空座位，也沒有去坐，而是站了1個小時。雖然腿有點疼，但最近聽到公共交通中臭蟲出沒的消息，擔心會沾上臭蟲，幹脆沒有去坐。收到快遞後，也會在玄關門外開封，把物品拿進門後，直接把快遞箱扔到垃圾分類回收站，並在家裏各處噴灑滅臭蟲劑。她說：“聽說韓國也有臭蟲在擴散，所以想最大限度地減少接觸臭蟲的機會。” ● “臭蟲恐懼癥”擴散……還出現了出沒情況通報網站 有臭蟲出沒的消息接連不斷，再加上以網絡社區為主出現了在高鐵（KTX）或電子商務企業配送箱等地方出現臭蟲的目擊之談，說不定會沾上臭蟲的不安感“臭蟲恐懼癥”正在擴散。企業為了降低不安感，正在加強防疫。 據海瑪特9日透露，本月1日至7日床上用品吸塵器和烘幹機的銷售額比上壹周（10月25日至31日）增加1.7倍。1日至7日期間，G市場臭蟲防治劑的銷售額也同比增加852%；11號街的除蟎劑銷售額也同比增加559.7%。 網上甚至出現了收集臭蟲出沒報道並進行統計的網站“臭蟲板”，不僅收集每日、每周、每月臭蟲出沒的次數，還收集有關出現臭蟲地區的新聞。 海外也出現了對源自韓國的臭蟲的不安感。香港《南華早報》當地時間9日報道了韓國臭蟲出沒的消息，並表示，為防止臭蟲流入，香港食品環境衛生署將於8日加強對遊客的臭蟲相關教育。 ● 物流、住宿業進入緊急狀態 以物流和住宿業為中心，產業界進入了“臭蟲緊急狀態”。雖然向各處運送物品的物流業被指對臭蟲脆弱，但物流業表示，因為定期進行防治、防疫，不會出現臭蟲。CJ大韓通運相關人士表示：“快遞箱主要用瓦楞紙制作，主要棲息在人、動物、纖維上的臭蟲難以附著。”酒店業界也更加註重床墊的清掃等，正在加強防疫。酒店業界相關人士也表示：“（出於酒店重形象的特性）我們抱著只要出現壹次臭蟲就玩完的心態進行應對。” 雖然在網絡社區等流傳著Coupang的物流倉庫或保鮮袋中出現臭蟲的文章，但Coupang回應稱“無憑無據”。Coupang相關人士表示：“將對散布虛假消息及流言蜚語者追究法律責任。” 雖然出現了KTX上臭蟲出沒的傳聞，但韓國鐵道表示：“沒有接到有關臭蟲的舉報。”同時，為了減輕乘客的不安，韓鐵從10月26日起成立了由33個小組、171人組成的“防臭蟲機動班”，從本月6日開始運營防蟲聯合對策本部。國土交通部相關人士也表示：“正在加強機場和飛機等交通工具的防疫。” 高神大學保健環境系教授李東奎（音）表示：“臭蟲從2006年起在韓國不斷被發現，最近的情況不足以讓人大為擔心。要像平時壹樣保持衛生，不要相信謠言，如果懷疑被臭蟲叮咬，應立即向防疫當局申報，消滅臭蟲。”

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