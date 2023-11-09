“看了《梨泰院Class》後迷上朴敘俊，於是就有了《The Marvels》試鏡”. November. 09, 2023 08:53. by 崔智善 aurinko@donga.com. 因“朴敘俊表現如何、登場多少時間”而備受國內粉絲期待的漫威電影宇宙（MCU）電影《驚奇隊長2 The Marvels》8日揭開了神秘面紗。朴敘俊將飾演主人公驚奇隊長（布莉•拉爾森飾）的丈夫阿拉德納星球的王子Yan。正如傳聞的那樣，雖然在短短的三個場面中登場，但通過漫威電影給好萊塢留下了深刻印象，因此今後進軍海外備受關註。 尼婭•達科斯塔導演（34歲•照片）在7日舉行的視頻座談會上表示：“在新冠病毒大流行期間看了電視劇《梨泰院Class》（2020年），朴敘俊映入眼簾。”他接著說：“我覺得朴敘俊很適合扮演王子Yan的角色，所以決定讓其出演”，“雖然（王子Yan）出演分量很少，但這是壹個具有沖擊力的重要角色。”她補充說：“朴敘俊是壹個非常有趣的人，也是給現場帶來正能量的人。他是壹位非常有才華的演員。” 達科斯塔導演是在好萊塢備受矚目的新銳導演。她10多歲的時候迷上了韓國文化，不僅喜歡看《我的名字叫金三順》（2005年）、《靈魂伴侶》（2006年）、《咖啡王子壹號店》（2007年）等韓國電視劇，還喜歡看韓國綜藝節目。她說：“我最喜歡劉在錫”，“無論韓國電視劇、電影、音樂等類型，我都深深著迷。” 她講述的《驚奇隊長》就像是壹輛疾馳的過山車。雖然時間很短，但是很強烈，速度感十足。影片的播放時間為105分鐘，是歷屆MCU電影中最短的。電影講述了孤獨的驚奇隊長與老朋友的女兒莫妮卡•蘭博（泰柔娜•派麗絲飾）、自己的熱血粉絲兼“驚奇少女”女高中生卡瑪拉•克汗（伊曼•韋拉尼飾）交織在壹起的故事。三人因為想報復驚奇隊長的克裏族統帥達本（紮威•阿什頓飾），每次使用超能力時，彼此的位置都會顛倒。達本為了重建自己的行星哈拉，試圖掠奪王子Yan（朴敘俊飾）居住的行星阿拉德納的海水，驚奇隊長為了向法律丈夫上的王子Yan告知這壹事實，前往阿拉德納行星。 三個人壹眨眼位置就變了，由此發生的突發事件給觀眾帶來了趣味。三人互相充滿愛意，逐漸變成壹隊的樣子也讓人感動不已。但是，電影中首次介紹了莫妮卡•蘭博和卡瑪拉•克汗的敘事，因為劇情發展速度很快，所以存在壹些難以理解的地方。在MCU擴張世界觀的過程中，這壹點被指為痼疾。 電影沒有把時間花在各自的敘事上，而是選擇了把重點放在三位英雄的團隊合作和娛樂性的方式。維倫人阿什頓也沒有留下像“滅霸”那樣深刻的印象。朴敘俊飾演的王子Yan因為阿拉德納族用歌曲對話的設定，所以沒有像樣的臺詞。在展示歌曲和舞蹈時，其設定既不搞笑也不帥，多少有些模棱兩可。演出時間不到5分鐘。主演的角色都是女性，這壹點似乎也是好壞參半。 吸引眼球的是貓咪咕斯及其小崽子。貓咪們救出陷入危機的宇宙空間站隊員的設定非常可愛和奇特。雖然MCU第五階段（將大故事線按階段分類）的整體性多少有些不足，但漫威正在和新創作者們進行與眾不同的嘗試，這壹點值得關註。

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