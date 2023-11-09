上癮是可怕的. November. 09, 2023 08:52. . 酒、賭博、毒品、遊戲、權力、謊言。它們的共同點就是壹旦嘗到甜頭就很難戒掉。因為中毒性很強。如果不能擺脫中毒，就要做好墜落和死亡的準備。深受世人喜愛的畫家文森特•梵高生前也酗酒成癮。 他在1887年2月畫的《有苦艾酒的咖啡廳餐桌》（照片）描繪了巴黎的壹家咖啡廳。桌子上放著水瓶和盛有苦艾酒的酒杯，能看到窗外的行人。梵高用細筆把油畫顏料塗得很薄。這就是畫看起來像水彩畫的原因。巴黎雖然大而華麗，但對於無名的異鄉畫家來說，這裏是壹座冷冰冰的城市。對於貧窮、孤獨的他來說，喝壹杯酒是安慰和快樂。苦艾酒是壹種廉價、中毒性強的烈性酒，酒精度高達60%~70%。人們普遍認為這是能帶來創造靈感的酒，當時深受波希米亞藝術家的歡迎。梵高是苦艾酒狂熱愛好者。常常摻水暴飲。酒也是加速他精神疾病和健康惡化的罪魁禍首。 梵高也在給弟弟特奧寫的信中坦言自己患有酒精依賴癥。唯壹能安慰自己、快樂的事情就是“喝烈酒或抽很多煙，讓自己失去理智”。他還寫道，“如果內心的風暴過於猛烈地嚎叫，就會喝很多酒，讓自己昏厥過去。” 2020年發表的壹項醫學研究表明，梵高第二年割掉自己的耳朵是因為酒精依賴癥和犯癮現象。有主張認為，他在阿爾勒突然戒酒，因酒精戒斷癥狀引發的譫妄而自殘耳朵。 梵高真的因為那個而剪掉了自己的耳朵嗎？此次研究只是壹種可能性，不能成為正確答案。可以肯定的是，偉大的畫家梵高也為了輕松獲得靈感和安慰而選擇了酒，雖然努力擺脫酒精依賴癥，但失敗了，最終導致了悲劇性的生命結束。所以說上癮很可怕。

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