5年524億韓元！康塞爾執教小熊隊 刷新MLB主帥最高年薪記錄. November. 08, 2023 08:08. by 李憲宰 uni@donga.com. 前密爾沃基釀酒人隊主教練克雷格•康塞爾（53歲•照片）將以美國職業棒球大聯盟（MLB）歷屆主教練的最高待遇，拿起芝加哥小熊隊的主帥教鞭。 7日，小熊隊宣布撤換主教練大衛•羅斯（46歲），並與康塞爾簽訂了壹份5年總額4000萬美元（約524億韓元）的合同。由康塞爾主教練帶領的密爾沃基隊今年獲得了國家聯盟中部賽區的冠軍，小熊隊則屈居同壹賽區的第2名，未能進入季後賽。 轉會到同區競爭對手球隊的康塞爾主教練在5年內獲得的平均年薪為800萬美元（約105億韓元），這超過了曾執教紐約洋基隊和洛杉磯道奇隊的喬•托裏主教練（83歲）在2000年代中期獲得的750萬美元（約98億韓元）。以高舉雙手的擊球準備姿勢而聞名的康塞爾主教練在選手時期獲得的最高年薪是2004年的316萬美元（約41億韓元）。 在2015賽季中途成為密爾沃基釀酒人隊主教練的康塞爾，在截至今年9年的時間裏取得了707勝（605負）的戰績。MLB代表“小市場球隊”密爾沃基俱樂部歷史最多勝場主教練就是康塞爾教練。在此期間，他曾5次帶領球隊進入季後賽。密爾沃基隊成立於1969年，在康塞爾主教練執教球隊之前的46年裏，只有4次進入季後賽。 本賽季結束後，他與密爾沃基隊的合約到期，接到了多支球隊的邀請。他還與紐約大都會隊、克利夫蘭印第安人隊等進行了面試。密爾沃基隊也提議以每年平均500萬美元（約65億韓元）的現役主教練最高額續約，試圖留住他。但是，康塞爾教練選擇了在“大市場球隊”小熊隊展開新挑戰。康塞爾主教練計劃下周在小熊隊主場瑞格利體育場舉行就任記者會。

한국어