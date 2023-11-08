立謝罪碑. November. 08, 2023 08:07. . 上周壹（10月30日），在羅州歷史公園舉行了日本人募集基金制作的“紀念東學農民軍犧牲者的謝罪碑”揭幕儀式。頭發花白的日本代表讀了謝罪書。他是北海道大學名譽教授井上勝生。 他對東學農民軍的關心是以1995年在北海道大學文學部人類學教室裏發現東學軍的頭蓋骨為契機。頭蓋骨上用毛筆字寫著“韓國東學黨首領的首級”。全羅南道珍島的某座山被丟棄的東西被“采集”後帶到了那裏。殺人還不夠，還采集頭蓋骨用於研究，這種侮辱簡直太過分了。帝國主義者總是這樣。用槍和刀踐踏，用學問踐踏，甚至剝奪了哀悼的權利。 他以該事件為契機，開始尋找東學農民軍的資料。同時，通過日軍士兵的《從軍日誌》揭露了日軍從1895年1月5日到2月8日在羅州湖南招討營停留35天並肆意屠殺的真相。對於用步槍武裝的日軍來說，擁有火繩槍和竹制長矛的東學農民軍根本不是對手。結果就是大屠殺。曾提議立謝罪碑的奈良女子大學名譽教授中冢明稱屠殺東學農民軍是“日軍犯下的最早的大屠殺（genocide）”。到底郁結了多少怨氣，建在招討營位置的羅州小學每當舉行什麽活動時都會下雨呢？ 日本人謝罪的樣子非常感人。在他們的政府否定和歪曲歷史的情況下，好像對自己沒有任何好處，他們為什麽向韓國人道歉呢？正如揭幕式前壹天去世的中冢明教授所說：“為了解決和克服歷史中出現的問題，首先需要以事實為基礎了解歷史。”而且最重要的是感到抱歉。日本這個國家之所以沒有糟糕到那種程度，也許是因為有這樣的個人。就這樣賠罪，然後我們原諒。

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