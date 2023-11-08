“非法賣空”抽刀持刀都壹年了，現在才說“市場玻璃碎了壹地”. November. 08, 2023 08:07. . 禁止賣空第壹天的前天，韓國KOSPI指數和KOSDAQ指數呈現史上最大暴漲之勢，昨天暴跌2%左右。前壹天漲到上限價的二次電池相關項目也紛紛下跌或艱難地保持了上升趨勢。特別是，為了清算賣空而大規模購買韓國股票的外國人轉為凈拋售，拉低了兩大指數。有人指出，全面禁止賣空的藥效在壹天內結束，只增加了股市的變動性。 盡管不是經濟危機，政府仍然宣布全面禁止賣空措施，由此開始，很多人擔心從中長期來看，會出現股價歪曲和泡沫、外國人離市等副作用。因為，賣空能防止股價過熱、遏制作戰勢力操縱行情的正面功能消失了。海外投資者和外國媒體對此次措施批評說，“傻瓜行為”“會失去信任”，也是出於這樣的背景。 在發達國家廣泛使用的賣空，唯獨在韓國成為問題，是因為“傾斜的運動場”。在韓國賣空交易中，外國人和機構的比重為98%，個人僅為2%。在股票強制處理標準的擔保比率或償還期限等方面，投資者之間的差別也很大。由於外國人和機構的賣空惡作劇，只有散戶遭受損失的怨聲不斷。 金融監督院院長李蔔鉉前天表示：“已經確認，不分KOSPI還是KOSDAQ，共有100多支股票成為無借入的非法賣空對象。”他還表示，“這已經不是單純地碎玻璃較多的胡同水平，而是玻璃碎了壹地的非法普遍化的場所”，斷然否定了巷間關於此次措施是出於議會選舉目的的民粹主義的批評。 但金融當局和大檢察廳也出面表示，將改善對個人不利的賣空制度，加強對非法賣空行為的查處。真想問問，難道要虛度壹年多的時間，到現在才全面禁止、糾正漏洞嗎？這也證明，迄今為止的改善制度或查處非法行為只不過是表面功夫，對手記制作的賣空訂購系統壹直袖手旁觀。 禁止賣空的時間越長，韓國股市的海外信任度就越受損，外國人離市就越快。本來韓美利率差距就達到了歷史最高值，在擔心資本外流和匯率上升的情況下，如果海外投資者離開，將會引起不小的風波。政府應該盡快糾正傾斜的運動場，盡量減少禁止賣空的時間。在此過程中，不能摻入政治算計。

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