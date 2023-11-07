禁止賣空的第壹天，KOSPI指數飆升134點. November. 07, 2023 08:09. by 李東勛記者 dhlee@donga.com. 實行全面禁止賣空第壹天的6日，加上對美國結束上調基準利率的期待感，韓國股市暴漲。KOSPI指數創歷史新高（134.03點），KOSDAQ指數上漲超過7%，時隔3年零5個月再次啟動了臨時停牌。外匯市場也因美元對韓元的匯率暴跌25韓元（韓元暴漲）而動蕩不安。 據韓國交易所6日消息，KOSPI指數比前壹天上漲134.03點（5.66%），以2502.37收盤，自9月22日以後首次恢復2500點。漲幅（134.03點）創歷史紀錄，上漲率（5.66%）是歷史第46位。上個月大量凈拋售韓國股票的外國投資者僅當天壹天就購買7000億韓元以上，拉高了指數。 KOSDAQ也比前壹天暴漲57.40點（7.34%），以839.45收盤。漲幅（57.40點）是自2001年1月22日以後22年來的最高值。隨著資金湧入KOSDAQ，當天上午9點57分，為了防止交易過熱，啟動了臨時停牌。這是自2020年6月16日以來，KOSDAQ首次啟動臨時停牌。 當天股市暴漲很大程度上是因為當地時間1日美聯儲凍結標準利率的情況下，美國就業指標低於市場預期，對結束上調利率的期待感增大，全球投資心理復蘇。隨著上個月突破5%的美國10年期國債利率降至4.66%等強美元現象減弱，韓元對美元匯率連續3個交易日呈上漲趨勢。當天，美元與韓元的匯率比前壹天暴跌25.1韓元（1.90%），以1297.3韓元收盤。 當天，受禁止賣空的影響，賣空余量較多的二次電池股帶動了股價上升。在KOSDAQ上市公司中，賣空余額排名前兩位的ECOPRO和ECOPRO BM的股價甚至暴漲到了價格限制幅度。KOSPI賣空余量排名第壹的浦項制鐵FutureM也創下了上限價，排名第二的浦項制鐵控股上漲19.18%。 由於美國緩和高利息基調的可能性，亞洲股市也有所上升。當天，日本日經平均股價（2.37%）、上證綜合指數（0.73%）、香港恒生指數（1.84%）同時上漲。

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