金河成繼“防守”金手套獎之後，成為“擊球”銀棒獎候選人. November. 04, 2023 08:03. by 李憲宰 uni@donga.com. 今年在美國職業棒球大聯盟（MLB）上，至少進入過壹次擊球位的選手有650人。其中只有20人（3.1%）在金手套獎（Golden Glove Award•各位置最佳防守球員）和銀棒獎（Silver Slugger Award•各位置最佳攻擊手）候選名單上都榜上有名。其中壹人是金河成（28歲•聖地亞哥教士隊•照片）。也就是說，今年金河成在攻守兩端，展現了MLB上位3%左右的活躍表現。 從3日MLB事務局公布的銀棒獎最終候選名單來看，金河成與穆基•貝茨（洛杉磯道奇隊）、斯賓塞•斯蒂爾（辛辛那提紅人隊）、科迪•貝林澤（芝加哥小熊隊）壹同入圍國家聯盟（NL）Utility部門候選名單。金河成還被提名為國家聯盟二壘手和Utility金手套獎候選人。MLB從去年開始單獨設立了Utility部門，向遊走於場上多個位置並表現活躍的選手授予金手套獎和銀棒獎。 MLB事務局解釋選定候選人的背景說：“金河成本賽季活躍在聖地亞哥內野全區，創下了17個本壘打和38次盜壘的記錄。”貝茨擊出39個本壘打，得107分，貝林澤擊出26個本壘打，得97分，金河成獲得銀棒獎的概率並不高。但是貝茨和貝林澤都是外野手部門的候選人，因此金河成在Utility部門“突然獲獎”的可能性仍然存在。銀棒獎將通過MLB30支球隊的教練組投票決定獲獎者。 金手套獲獎的可能性更大。金河成將在二壘手部門與尼科•霍納（芝加哥小熊隊）、布萊森•斯托特（費城費城人隊）展開競爭。在Utility部門，貝茨和韓裔選手托米•艾德曼（聖路易斯紅雀隊）是競爭對手。金手套獎和銀棒獎將在6日和10日分別選出最終獲獎者。

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