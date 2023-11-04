“把乘客手續費轉嫁給司機”的優步和Lyft將支付4330億韓元和解金. November. 04, 2023 08:03. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 美國車輛呼叫服務企業優步（Uber）和Lyft就將本應由乘客負擔的服務使用手續費轉嫁給司機，從收入中扣除壹事，決定向司機支付4300億韓元規模的和解金。優步和Lyft此前壹直主張這種慣例不存在法律問題，但檢察機關正式展開調查後，開始與司機們達成協議。 據《紐約時報》（NYT）2日（當地時間）報道，優步和Lyft決定共籌集3.28億美元（約4330億韓元）的基金，作為和解金支付給居住在紐約州的前、現任司機。優步和Lyft分別出資2.9億美元（約3830億韓元）和3800萬美元（約500億韓元）基金。據悉，紐約州有超10萬名司機有資格獲得賠償金。 此前，紐約市出租車司機工會（NYTWA）提出問題稱，優步和Lyft被指控從司機的收入中扣除本應由乘客支付的11.4%的服務使用手續費等。也有人主張，沒有給紐約州法律保障的帶薪休假。對此，紐約州檢察機關從2020年開始著手進行相關調查。據悉，紐約州檢察機關認為，優步涉嫌於2014年11月至2017年5月、Lyft涉嫌於2015年10月至2017年7月征收非法手續費。 除了支付和解金外，優步和Lyft還決定給司機每工作30小時就給1小時，每年最多給56小時的帶薪休假。優步首席法律官托尼•韋斯特在聲明中表示：“此次協議將成為其他州的範例。”紐約州檢察機關根據雙方達成的協議，結束了對兩家企業的調查。 國內第壹大移動出行呼叫平臺Kakao Mobility最近也表示，在規制當局的高強度壓力下，將全面改編對出租車司機征收的3~5%的服務使用手續費。

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