以軍進入加沙城，與哈馬斯展開巷戰……美國施壓要求暫停交戰 . November. 04, 2023 08:03. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 以色列軍隊當地時間2日攻入巴勒斯坦武裝團體哈馬斯在加沙地區的根據地加沙城，展開了高強度的巷戰。這是自10月7日戰爭爆發後，時隔約1個月在哈馬斯心臟地帶展開正式戰鬥。以色列軍隊表示，僅當天壹天就打死約130名武裝分子。但是，隨著以色列軍隊連續三天炮擊加沙地區最大規模的難民營賈巴利亞等，巴勒斯坦平民的損失加大，預計美國國務卿布林肯將於3日訪以，再次向以色列施壓，要求出於人道主義目的暫停交戰。 ● 以色列合圍加沙城 以色列軍方發言人丹尼爾·哈加裏2日在吹風會上表示：“已經完成對哈馬斯中心地加沙城的包圍。正在攻擊哈馬斯的前哨基地和總部以及其他恐怖基礎設施，並在近戰中清除恐怖分子。”以色列總理內塔尼亞胡也在當天的聲明中表示：“現在是戰鬥的頂點。我們取得了令人印象深刻的成功，通過了加沙城外圍。” 英國《金融時報》在衛星照片等方面報道說：“以色列完全包圍了加沙城。”加沙城西側與地中海相鄰，除這裏外，其余三個陸路方向均被軍事封鎖。當天，以色列空軍和海軍等用大規模空襲轟炸了加沙城，並摧毀了100個地道。以軍聲稱，陸軍工兵隊使用人工智能確認哈馬斯攻擊目標後，到目前為止已經攻擊了1.2萬個以上目標。 在這種情況下，繼得到伊朗支援的黎巴嫩真主黨和也門胡塞叛軍之後，在敘利亞活動的伊朗民兵隊為了支援真主黨被部署到黎巴嫩南部，戰爭擴大的可能性也越來越大。 ● 美國再次施壓要求暫停交戰 隨著以色列攻勢的激化，巴勒斯坦平民的損失也越來越大。當天，加沙地帶衛生部門表示，此次戰爭至少造成9061人死亡。其中未滿18歲的未成年人達3760人。 在空襲集中的賈巴利亞難民營，主要醫院發電機停止工作。衛生部門表示：“現在的情況，是必須關掉制氧機和太平間冰庫的電源。今後如果不能確保電力或燃料，將面臨災難。” 隨著人道主義危機的加劇，美國總統拜登前壹天提及“暫停交戰”的必要性，白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比當天在白宮新聞發布會上表示：“為了向加沙地區提供人道主義援助，並安全救出人質，正在摸索暫停交戰的想法。” 美國國務卿布林肯當天在啟程前往以色列之前表示：“將討論以色列和巴勒斯坦都可持續的和平條件‘兩國解決方案’。”布林肯預計3日抵達以色列，將會見內塔尼亞胡並轉達這壹立場。 外國國籍者及雙重國籍者紛紛逃離加沙。據統計，連接加沙地帶南部和埃及拉法邊境檢查站被允許難民出境的第二天即2日，共有344人通過邊界。 此外，由共和黨主導的美國眾議院2日拒絕了拜登提出的“安排對以色列和烏克蘭的軍事援助預算”的要求，只通過了援助以色列的法案。

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