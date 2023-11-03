“允許特定行業每周工作52小時以上”……勞動改革應恢復動力 . November. 03, 2023 09:06. . 據悉，韓國政府正在研究僅限於300人以下的研發、建設、部分制造業等特定行業，有選擇地提高勞動時間彈性的方案。今年3月，關於調整勞動時間的討論因“每周工作69小時”爭議而暫停，政府這壹次縮小適用對象，通過區別對待不同職業、行業的方案，重新點燃勞動改革討論之火。 把規模相對較小的特定行業作為優先適用對象進行討論，是因為它們是僵硬的每周52小時制帶來的困難最大的部門。遊戲、軟件企業如果不能按照時限完成開發，事業將遭受巨大打擊。根據訂單情況、季節因素，工作量較大的建設業、造船業、空調產業等也是如此。對於創業不久的初創企業來說，實際上不可能遵守工作時間限制的情況也不少。 在緊急情況下集中工作，然後攏共加班時間用於休假，這些領域的小規模企業就會松口氣。這就是今年初政府提出，在“基本勞動40小時+延長勞動12小時”的每周52小時制中，把以壹周為單位的加班管理期限延長到以月、季度、半年為單位的原因。在發達國家中，韓國是唯壹壹個以壹周為單位管理加班時間的發達國家，大多數國家都把加班時間管理為半年、1年，對企業的人力管理具有靈活性。 青年勞動者對這種方案的擔憂和反對是可以理解的。雖然公司說“以後會讓妳休息，現在再工作吧”，但實際上很多時候找不到休息日。勞動界等誇張地聲稱“壹年四季每周工作69個小時”能占上風，就是出於這種背景。最終，總統室以“每周工作60小時以上不合理”為由抽身而退，導致討論擱淺。 低生育、高齡化趨勢在短期內無法逆轉，因此為了恢復日益減弱的經濟增長動力，必須提高勞動效率。其核心不是增加工作時間，而是改變工作方式，即使工作時間相同，也要進壹步提高生產效率。 但是，如果不能得到包括青年在內的勞動者的共鳴，工作時間的調整很難成功。在開始勞動改革“第二輪”討論之前，政府應該制定實質性的對策，徹底消除認為勞動者認為“調整工作時間最終是為了讓人工作更久的伎倆”的懷疑。

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