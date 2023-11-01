得克薩斯隊成MLB首支在單賽季PS客場比賽中取得9連勝的球隊. November. 01, 2023 08:01. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 美國職業棒球大聯盟（MLB）得克薩斯騎警隊在世界大賽（WS•7戰4勝制）上也延續了季後賽（PS）客場不敗行進。得克薩斯隊31日在與亞利桑那響尾蛇隊進行的WS第3場比賽中以3比1獲勝，並以總比分2比1領先於對手。 得克薩斯騎警隊憑借當天的勝利，從上月4日與坦帕灣光芒隊進行的美國聯盟外卡系列賽（ALWCS）第1場比賽開始，到當天為止，延續了客場比賽9戰全勝的紀錄。在MLB歷史上，得克薩斯隊是第壹支在單壹賽季季後賽客場比賽中取得9連勝的球隊。到去年為止，紐約洋基隊在1996年世界大賽奪冠時留下的客場8連勝是歷屆最長紀錄。得克薩斯隊還將在WS第4場比賽（1日）和第5場比賽（2日）進行客場作戰，因此有望將客場連勝記錄增加到11場。 兩天前在第2場比賽（主場）中只得到1分的得克薩斯騎警隊的擊球陣容在當天第3局上半局2人出局的情況下獲得3分，帶來了勝機。在2人出局3壘有人的機會下，1號擊球手馬庫斯•西米恩（33歲）面對亞利桑那響尾蛇隊的首發投手布蘭登•帕特（25歲），擊出了落在左中間的適時安打，以1比0領先。接著在2人出局1壘有人的情況下，進入擊球席的科裏•席格（29歲）擊出了越過右側圍墻的2分本壘打。亞利桑那隊在第8局下半局追回1分，但未能扭轉敗局。 相較於今年常規賽時的客場表現（40勝41負•勝率0.494），得克薩斯騎警隊是主場作戰（50勝31負•勝率0.617）更強的球隊。但進入季後賽後，情況完全不同了。席格說：“（與主場和客場比賽無關）不管我們在哪裏，我們球隊每天都在努力打好比賽。除此之外，我不知道（客場比賽連勝的）功勞該歸誰。” 在當天的世界大賽比賽開始前，洋基隊隊長兼去年兩大聯賽綜合本壘打王艾倫•澤基（31歲）獲得了羅伯托•克萊門特獎。羅伯托•克萊門特獎是MLB事務局每年向熱衷於慈善活動的選手頒發的獎項。澤基在2018年成立了“AllRise”財團，在主場紐約和故鄉加利福尼亞州弗雷斯諾縣進行誌願活動，其功勞得到認可，今年被選為獲獎者。

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