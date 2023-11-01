77歲的特朗普攻擊拜登時接連口誤，引發“高齡爭議”. November. 01, 2023 08:01. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 向明年總統選舉發起挑戰的美國前總統特朗普（77歲·照片）最近在選舉遊說中因說錯城市或團體名字或記憶錯誤而說錯話，陷入了高齡爭議。特朗普攻擊拜登總統（81歲）頻繁的口誤和健康狀態，結果自己被共和黨內競爭者批評為“喪失了活力”。 據美國《紐約時報》10月30日報道，特朗普前壹天在愛荷華州蘇城舉行的競選活動中，在演講前對聽眾說：“在我們做得非常好的蘇瀑市向您致意。非常感謝蘇瀑市。”蘇瀑市位於距離蘇城120公裏左右的南達科他州。壹起站在舞臺上的人士輕聲告訴他這壹失誤後，特朗普才改口說出“蘇城”。 10月23日，特朗普在新罕布什爾州的遊說中多次稱巴勒斯坦武裝組織哈馬斯為“荷馬斯”。他還稱贊匈牙利總理奧爾班，卻稱他是“土耳其領導人”。在今年9月的遊說中，特朗普說在2016年大選中戰勝了前總統奧巴馬，其實當時他的競爭對手是前國務卿希拉裏。 在共和黨總統候選人競選支持率方面，繼特朗普之後位居第二的佛羅裏達州州長羅恩·德桑蒂斯30日表示：“2016年，他自由奔放，席卷全國各地開展選舉運動。現在他變成了另外壹個人。看著喪失了以前活力的特朗普，真是令人惋惜。”曾主張“超過75歲的政治家應該接受精神鑒定”的美國前駐聯合國大使尼基·黑莉也再次提出了這壹主張。《紐約時報》指出：“特朗普增加的口誤有可能弱化他所主張的‘拜登太老了不適合當總統’的危險。”

한국어