工時改編再挑戰……如果再錯失良機，就沒有第三次機會了. November. 01, 2023 08:00. . 政府將於本月公布對工作時間改編案的國民輿論調查結果。工時改編原本是現政府勞動改革（工時和工資體系）的壹個軸心。去年貨物連帶本部罷工後，雖然“工會法治”介入其中，但以兩大勞總的會計公示參與決定為起點，法治問題已經結束。政府應該解決比殺手鐧問題更難的課題。此時，有必要重新思考尹錫悅總統的三大（教育、年金、勞動）改革課題之壹的勞動改革，特別是工時改編在上半年為何擱淺。 ①信息=今年3月6日，雇傭勞動部長官李正植（音譯）發表了每周最多可工作69小時的改編案。但僅9天後（15日）尹總統就推翻說：“（每周）工作60小時以上有些不合理”，“很遺憾沒有蓋上限帽。”之後的20日，總統室“高層”相關人士表示：“沒有理由堅持上限”，表明了反駁總統發言的立場。結果第二天，尹總統又推翻說“應該確定上限”。看到長官、總統室有關人士、總統互相反駁的過程，不禁懷疑到底要幹什麽。這是政府內部沒有整理信息，導致政策失敗的代表性事例。 ②現實性=政府表示，如果改變工時制，上班族可以“集中工作，集中休息”。意思是說，就像從存款賬戶裏拿出自己的錢壹樣，可以攢下工作時間，然後長期休假……現場反應和預想的壹樣。沒有國民懷疑集中工作，也沒有國民相信可以集中休息。就連制定這壹構想的雇傭部，公務員也不能休假。包含中小企業勞動者悲歡的YouTube視頻非常火爆。“整個夏天都在工作，所以我要休息壹個月”，“那妳的業務由誰來做？”，“政府可以那樣做”，“那是大企業的故事。我們不是中小企業嘛。”比起沒有現實性的“壹個月歐洲休假”，比較實際的做法是提高與加班相應的工資、津貼，完善法律制度並付諸實踐。 ③意誌=因為想要改編工時制的理由的本質是企業所希望的。如果工作、出口訂單在特定時期暴增的產業不能及時消化那個時機，銷售就會受到打擊，經濟、雇傭也會受到打擊。因此，以制造業、中小企業等為中心壹直有這樣的要求。但這與“工作與生活的平衡（Work&Life Balance）”珍貴的MZ壹代（千喜年+Z壹代）、有年幼子女的30~40歲上班族的價值或生活形態必然發生沖突。盡管如此，如果經過深思熟慮後做出了“必要的改革”的判斷，就應該直率地表明宗旨，而不是對下降的支持率左顧右盼。改革註定無法得到雙方的掌聲。 即將發表問卷調查結果的雇傭部身處如履薄冰的氛圍。發表時間壹拖再拖。也有人擔心，像明年選舉之前告吹的年金改革壹樣，會出現看眼色的“盲目的改編案”。是否進行改革，如果改革的話，出臺什麽樣的計劃，最終由政府決定並負責。現在有壹個事是明確的。如果這次也錯失良機，就沒有第三次機會了。

한국어